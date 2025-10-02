Es tendencia:
Memote Martínez se pierde lo que resta de la temporada en Pumas UNAM: conoce su lesión

El delantero del equipo universitario deberá ser operado y no estará disponible en Pumas para el resto de la temporada.

Por Ramiro Canessa

Memote Martínez se lesionó y es bajas en Pumas.
Memote Martínez se lesionó y es bajas en Pumas.

Pumas UNAM comenzó esta temporada con muchísima ilusión y con las ganas de cortar una sequía de 14 años sin ser campeones en el futbol mexicano. El equipo llegó con refuerzos de calidad y se esperaba que pudieran estar a la altura de las expectativas.

Sin embargo, los resultados no han sido los mejores hasta ahora. Aunque se mantienen en puestos de playoffs, corren el riesgo de quedarse fuera si continúan con esta mala racha que los ha afectado en los últimos partidos que jugaron.

Tras la derrota por 4-1 ante América en el Clásico Capitalino, comenzaron a surgir dudas sobre el futuro del entrenador mexicano, quien deberá mejorar el rendimiento del equipo y conseguir resultados lo antes posible para revertir esta dura situación.

Pero las malas noticias no terminaron ahí para el club. En las últimas horas se confirmó que uno de los futbolistas de la plantilla no podrá jugar por lo que resta de la temporada debido a una lesión que lo tiene a maltraer.

Memote Martínez baja en Pumas

El delantero de Pumas, Guillermo Martínez, será operado del quinto metatarsiano y estará entre 3 y 4 meses fuera de las canchas. Esto deja al equipo de Efraín Juárez con pocas opciones en ataque para los próximos partidos, lo que obliga a buscar alternativas inmediatas.

Todos los caminos apuntan a que el puesto de Memote será ocupado por José Juan Macías, quien llegó como refuerzo en este mercado de pases y que deberá asumir la responsabilidad de ayudar al equipo a superar este complicado tramo de la temporada.

Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
