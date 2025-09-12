En una breve pero intensa jornada futbolera, se dio comienzo a la octava fecha del Torneo Apertura 2025. Luego del receso por los amistosos del seleccionado nacional, se reanudó la competencia en el futbol mexicano con dos encuentros muy calientes. En este escenario, repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras los encuentros del viernes.

Los resultados del viernes en el Torneo Apertura 2025:

Este viernes 12 de septiembre, se desarrollaron dos encuentros en la agenda de la jornada 8 de esta Liga MX, con estos marcadores:

Necaxa 1-1 FC Juárez (Tomás Badaloni / Oscar Estupiñán)

(Tomás Badaloni / Oscar Estupiñán) Mazatlán 1-4 Pumas UNAM (Fabio Gomes / Guillermo Martínez x2, Alan Medina y José Juan Macías)

Estos primeros dos compromisos sirvieron para hundir todavía más a Fernando Gago en la crisis deportiva que atraviesan los ‘Rayos’, y para darle aire en la tabla a Efraín Juárez que venía cuestionado o exigido por la falta de victorias de sus Pumas.

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025?

El puntero de este campeonato de la Liga MX todavía no ha jugado en esta jornada: se trata de los Rayados de Monterrey, que acumulan seis victorias consecutivas que les han permitido escalar hasta la cima de la tabla de posiciones. Poseen 18 puntos y desde allí observan a todos sus perseguidores desde arriba.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 tras el viernes:

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Torneo Apertura 2025?

Para este sábado 13 de septiembre, la programación tiene estipulados cinco compromisos de todos los colores, incluido un Clásico:

Pachuca vs. Cruz Azul: 17.00 horas

17.00 horas Atlas vs. Santos Laguna: 19.00 horas

19.00 horas Tigres UANL vs. León: 19.00 horas

19.00 horas Toluca vs. Puebla: 21.00 horas

21.00 horas América vs. Chivas: 21.15 horas