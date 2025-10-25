Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juegan Aaron Ramsey y Guillermo Martínez en León vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

El mediocentro galés y el delantero mexicano no serán parte del partido de los Universitarios ante la Fiera por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Aaron Ramsey y Guillermo Martínez no serán parte del partido de Pumas UNAM ante León por el Apertura 2025
© Getty ImagesAaron Ramsey y Guillermo Martínez no serán parte del partido de Pumas UNAM ante León por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MXLeón Pumas UNAM se miden este sábado 25 de octubre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos equipos van por la victoria para seguir con chances de jugar los playoffs del torneo.

Publicidad
La reacción de Efraín Juárez tras la desaprobación de los aficionados de Pumas

ver también

La reacción de Efraín Juárez tras la desaprobación de los aficionados de Pumas

Para este encuentro, el director técnico Efraín Juárez no contará con jugadores que suelen ser titulares. El mediocentro Aaron Ramsey y el delantero Guillermo Martínez no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que ninguno de los dos jugadores se recuperó aún de sus respectivas lesiones y deberán seguir esperando para su retorno.

¿Quiénes serán los reemplazos de Aaron Ramsey y Guillermo Martínez en León vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el mediocentro Alan Medina y el atacante Juan José Macías se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa forma, es su chance para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

La increíble excusa de Efraín Juárez tras la derrota de Pumas que los dejó fuera del Play-In

ver también

La increíble excusa de Efraín Juárez tras la derrota de Pumas que los dejó fuera del Play-In

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. León sin Aaron Ramsey y Guillermo Martínez?

Sin Aaron Ramsey y Guillermo Martínez el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Navas; Bennevendo, Duarte, Azuaje, Silva, Angulo; Ruvalcaba, Trigos, Medina; Carrasquilla y Macías.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Una nueva lesión para "JJ" Macías enciende las alarmas en Pumas
Pumas de la UNAM

Una nueva lesión para "JJ" Macías enciende las alarmas en Pumas

¿Por qué no juega Guillermo Martínez en Pumas UNAM vs. Chivas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Guillermo Martínez en Pumas UNAM vs. Chivas por el Apertura 2025?

Memote Martínez se pierde lo que resta de la temporada en Pumas: conoce su lesión
Pumas de la UNAM

Memote Martínez se pierde lo que resta de la temporada en Pumas: conoce su lesión

Lamentan fallecimiento de Manuel Lapuente
Liga MX

Lamentan fallecimiento de Manuel Lapuente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo