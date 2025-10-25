¿Por qué no juegan Aaron Ramsey y Guillermo Martínez en León vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, León y Pumas UNAM se miden este sábado 25 de octubre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos equipos van por la victoria para seguir con chances de jugar los playoffs del torneo.

Para este encuentro, el director técnico Efraín Juárez no contará con jugadores que suelen ser titulares. El mediocentro Aaron Ramsey y el delantero Guillermo Martínez no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que ninguno de los dos jugadores se recuperó aún de sus respectivas lesiones y deberán seguir esperando para su retorno.

¿Quiénes serán los reemplazos de Aaron Ramsey y Guillermo Martínez en León vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el mediocentro Alan Medina y el atacante Juan José Macías se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa forma, es su chance para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. León sin Aaron Ramsey y Guillermo Martínez?

Sin Aaron Ramsey y Guillermo Martínez el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Navas; Bennevendo, Duarte, Azuaje, Silva, Angulo; Ruvalcaba, Trigos, Medina; Carrasquilla y Macías.

