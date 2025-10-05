Es tendencia:
¿Por qué no juega Guillermo Martínez en Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025?

El delantero mexicano no será parte del duelo de los Universitarios ante el Rebaño Sagrado por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MXPumas UNAM recibe a Chivas con el objetivo de ganar y dejar atrás a un rival que también busca escalar en la tabla. El partido será este domingo 5 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

Para este compromiso, el entrenador Efraín Juárezno contará con una pieza que venía siendo titular. El atacante Guillermo Martínez estará ausente y ni siquiera integrará el banquillo. El jugador sufrió una lesión en el quinto metatarsiano y no volverá a jugar hasta dentro de algunas semanas.

¿Quién será el reemplazo de Guillermo Martínez en Pumas UNAM vs. Chivas?

Con esta noticia, Juan José Macías se sumará al equipo y será la referencia de área de cuadro auriazul para terminar las jugadas que se elaboren. Por detrás, tres volantes ofensivos intentarán asistirlo: Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jorge Ruvalcaba.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Chivas sin Guillermo Martínez?

Sin Guillermo Martínez el conjunto universitario formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Navas; Bennevendo, Silva, Azuaje, Angulo; Trigos, Caicedo; Vite, Carrasquilla, Ruvalcaba; y Macías.

Agustín Zabaleta
