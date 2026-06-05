Efraín Juárez tenía contrato con Pumas hasta diciembre de este año, pero decidió renunciar y no cumplir su vínculo hasta el final.

La noticia de la renuncia de Efraín Juárez cayó como un balde de agua fría en todos los aficionados de Pumas. Después del subcampeonato de la Liga MX ante Cruz Azul, existía la esperanza de poder coronarse finalmente en el próximo Apertura 2026.

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No obstante, Efraín Juárez decidió no continuar en Pumas y ahora se abre una incógnita en el futuro de los Felinos. Una vez trascendida la noticia de la renuncia del técnico, David Faitelson cuestionó la determinación del entrenador mexicano.

“Se va Efraín Juárez. Una pena por Pumas. Creo que debió haberse quedado a terminar ‘el trabajo’. Universidad pierde mucho con él…”, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X (ex Twitter) acerca de la renuncia de Efraín Juárez dos semanas después de la final.

La opinión de David Faitelson (X)

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Cómo renunció Efraín Juárez

Los reportes indican que el DT renunció por teléfono y esa forma de despedirse fue criticada porque no es la manera que corresponde de irse del club de sus amores. Efraín Juárez tenía contrato con Pumas hasta diciembre de este año.

Carlos Ponce de León cuenta que el entrenador mexicano estaba enojado con la directiva porque no le habían ofrecido la renovación todavía, pero Pumas aún tenía tiempo para platicar con el DT. Sea como sea, lo efectivo es que Efraín Juárez no seguirá en Universidad.

Después de 60 partidos dirigidos en Pumas, ahora la directiva deberá buscar un reemplazante del técnico que lo hizo recuperar la esperanza y lo puso de nuevo en una final de la Liga MX. Pero la salida de Efraín Juárez podría repercutir en el futuro de otros futbolistas también.

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En síntesis