El entrenador mexicano, que llevó a los universitarios a la final del Clausura 2026, recordó su salida del club y respondió directamente si volvería a dirigir a Pumas tras su etapa en el futbol europeo.

Pumas UNAM no pudo mantener su mejor nivel tras la salida de Efraín Juárez y atraviesa una temporada complicada bajo la dirección técnica de Esteban Solari, con el equipo quedándose fuera de la Liguilla del Apertura 2026 hasta el momento.

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Con el entrenador mexicano en el banquillo, los universitarios llegaron a la final del Torneo Clausura 2026, en la que cayeron ante Cruz Azul, pero estuvieron más cerca que nunca de volver a conquistar un título después de muchos años.

Tras su salida, surgieron numerosos rumores sobre una supuesta pelea entre Efraín Juárez y la directiva de Pumas. Sin embargo, el propio entrenador desmintió esas versiones y explicó cómo se dio su decisión de dejar el equipo, dejando en claro que hubo conversaciones con los dirigentes.

“Se dijeron muchas cosas, esa es la verdad. Se habló de muchísimas especulaciones y, la verdad, tonterías. De hecho, hoy todavía siguen”, expresó Juárez al recordar lo ocurrido. Además, reveló cómo comunicó su decisión al presidente del club: “Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: ‘Oye, estoy pensando esta decisión’. Ellos obviamente en algún momento no lo aceptaban porque, pues, ‘oye, vamos a seguir con el proyecto’”.

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Actualmente, el técnico mexicano dirige al Győri ETO FC de Hungría, pero su pasado con los universitarios sigue presente. En diálogo con Claro Sports, Juárez habló sobre la posibilidad de volver al club de sus amores en un futuro y su frase hizo ruido.

Efraín Juárez reveló si volvería a dirigir a Pumas UNAM

“Sí, sí”, contestó Juárez sobre volver. Y luego siguió: “Uno siempre regresa a su casa. La casa es la casa. Al final, esto no deja de ser una industria, un trabajo, pero sigo conociendo al que abre la puerta, a la secretaria, al doctor, que yo me fui y sigue ahí…”.

🚨 ¿EFRA REGRESARÍA A PUMAS? 😨🐾 El entrenador mexicano describió al club auriazul como "su casa", dejando claro que uno siempre vuelve al hogar 🏠 Efraín dirige en la liga de Hungría después de haber llevado a Pumas a una final en el fútbol mexicano 🫡 ¿Les gustaría verlo de regreso, universitarios? 🤔 — Claro Sports (@ClaroSports) October 15, 2026

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