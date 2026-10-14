Los 'Universitarios' podría perder a una de sus figuras a mano de uno de los grandes del Reino Unido.

Luego del subcampeonato en el semestre pasado, Pumas UNAM sostuvo la base de su plantel con sus elevados contratos, apuntando a conseguir lo que no pudieron hace unos meses. Sin embargo, hasta el momento las cosas no están saliendo como imaginaron y hoy no es uno de los candidatos a levantar el título en el Apertura 2026.

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En este contexto, cuando acabe este segundo semestre del año, la directiva tendrá que liberar masa salarial para acomodar los números del club. Algunos de los futbolistas con los vínculos más sustanciales de la plantilla deberán salir de la institución en el próximo mercado de invierno. Y uno de ellos tendría el futuro sentenciado para bien.

Sport Witness, reconocida fuente internacional con más de tres millones de seguidores y respaldada por Fabrizio Romano, lanzó una novedad importante del mundo Pumas. Una figura de los ‘Felinos’ tendría destino Premier League para cuando concluya la participación del equipo en el Apertura 2026, sea cual sea el resultado definitivo.

De acuerdo a la información del portal especialista en fichajes europeos, Pedro Vite sería vendido a Inglaterra en invierno, dejándole un verdadero dineral a Pumas UNAM. El futbolista ecuatoriano, un titular indiscutido bajo la conducción de Esteban Solari, se despediría de la institución en poco tiempo pero dejando una suma considerable.

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Pedro Vite dejaría Pumas por la Premier [Foto: Getty]

El sitio en cuestión apuntó a que Pedro Vite está siendo buscado por dos clubes puntuales: Manchester United y Aston Villa. Ambos equipos lo tienen en su radar desde la Copa del Mundo, aunque en ese momento cuando llamaron a Pumas los rechazaron. La directiva quiso sostener el plantel y prometieron venderlo en diciembre.

A favor de Pumas UNAM, el contrato del volante vence a medidados del 2029, por lo que el equipo mexicano tiene un mayor margen para negociar las cifras de una transferencia. Las autoridades están dispuestas a dejar ir a Pedro Vite, siempre y cuando se acuerde un monto conveniente para luego poder buscar un reemplazo de calidad. ¿Se viene el adiós?