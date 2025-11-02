Aaron Ramsey llegó a la Liga MX, especialmente a Pumas como uno de los inesperados fichajes del conjunto auriazul. De esta manera, tras las lesiones que lo mantuvieron y luego la lamentable desaparición de su perrita Halo, las cosas terminaron por romper la relación con el conjunto para así dejar al equipo a dos fechas de terminar el torneo.

Desde luego que todo llamó la atención, sin embargo, el futbolista siempre mostró compromiso con el equipo. Su único gol en una torrencial lluvia en Ciudad Universitaria, su vuelta a la escuadra después de no haberse reportado por días tras la desaparición de su perrita y el compromiso de aprender español para comunicarse fueron momentos que hicieron ver su disponibilidad.

Sin embargo, por parte de algunas personas en la prensa recibió insultos e incluso lo tacharon de antiprofesional, cuando se sabía de antemano que el futbolista venía con lesiones y aún así decidieron traerlo, lo que ocurrió al final fue un caso aislado que terminó por impactar de manera poco favorable, pero que tampoco parecía que fuera falta de compromiso.

¿Qué dijo Efraín sobre Ramsey?

Ante eso, este domingo al término del partido donde Pumas obtuvo una victoria que los metió a la zona de clasificación, en conferencia de prensa le preguntaron al estratega auriazul lo que había sucedido con el galés, por lo que sorprendió que no quería hablar al respecto y dejó en clara la postura a la que llegaron dentro de la institución.

“Yo creo que el Club en su momento emitirá la información respecto a este caso, no tengo nada más que decir”, mencionó Efraín Juárez. De esta manera, parece que el plan es que se diga más adelante a través de un comunicado el acuerdo al que llegaron tanto la institución como el propio jugador luego de lo sucedido, dejando duda al respecto.

