El arquero tico escribió un mensaje en sus redes sociales a días de perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul en CU.

Pumas UNAM era uno de los grandes candidatos a quedarse con el título del Torneo Clausura 2026 y la ilusión de toda su afición era enorme. El equipo universitario había realizado una temporada espectacular, terminó como superlíder y llegó a la final mostrando uno de los mejores niveles del futbol mexicano.

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Sin embargo, todo terminó de la peor manera el pasado fin de semana en Ciudad Universitaria. Después del empate 0-0 en la ida, Pumas comenzó ganando la revancha por 1-0 gracias a un golazo de Robert Morales, resultado que le estaba dando el campeonato delante de toda su gente.

Pero en el complemento apareció la reacción de Cruz Azul. La Máquina Celeste se hizo fuerte en un momento muy complicado, logró empatar el partido y sobre el final terminó encontrando el 2-1 definitivo para quedarse con el título en CU y desatar la locura de sus aficionados.

La derrota fue un golpe durísimo tanto para los hinchas como también para el cuerpo técnico y los jugadores. Después del gran torneo que habían realizado, en Pumas sentían que esta vez sí podían romper la sequía de 15 años sin títulos, pero nuevamente se quedaron muy cerca del objetivo.

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Keylor Navas dejó un emotivo mensaje tras perder la final

Uno de los futbolistas más importantes del equipo durante toda la temporada fue Keylor Navas. El histórico arquero, con pasado en Real Madrid CF, mostró un nivel altísimo y fue clave para que Pumas pudiera competir hasta el último partido del campeonato gracias a varias atajadas determinantes.

Días después de perder la final, el costarricense decidió expresarse en sus redes sociales y dejó un mensaje muy emotivo para los aficionados universitarios: “Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. GOYA!”.

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