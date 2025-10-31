Este viernes, los aficionados de todo el futbol mexicano quedaron atónitos ante la revelación de que Aaron Ramsey ha rescindido su contrato con Pumas UNAM. El talentoso mediocampista galés no duró ni un semestre en las filas de los ‘Universitarios’, que perderán a quien había sido uno de sus fichajes estrella de cara a esta segunda mitad del 2025.

El experimentado volante que había llegado proveniente del Cardiff City, tomó la decisión de abandonar CU luego de la frustración que le causó la pérdida de su perrita Halo. La desaparición de su mascota, sumado al -para el jugador- poco compromiso y empatía de la directiva para colaborar con su situación, lo hicieron tomar una medida precipitada.

Los números de Aaron Ramsey en su breve estadía en Pumas son, lógicamente, muy acotados: sólo sumó 6 partidos, donde convirtió 1 gol y no brindó ninguna asistencia. Disputó apenas 235 minutos (menos de cuatro encuentros completos) y recibió una amonestación. Para colmo, la mitad del tiempo que estuvo padeció una lesión que lo dejó afuera.

Aaron Ramsey se despidió de Pumas de manera fugaz [Foto: Getty]

Ahora bien, más allá de haber perdido un futbolista que al menos en la planificación inicial podía ser importante, también es cierto que su partida le permitirá tomar aire a las arcas de la institución, por el dinero que percibía. Se quitará de encima un contrato sustancial, y para colmo, el galés no puso obstáculos financieros para arreglar la desvinculación.

Con la salida de Aaron Ramsey, Pumas se desprendió de un salario de ¡1.7 millones de dólares por año!, equivalentes a más de 30 millones de pesos mexicanos por temporada. Así, el club tendrá la posibilidad d afrontar con una soga menos en el cuello los otros sueldos de relevancia de la plantilla, como el de Keylor Navas y otras figuras del primer equipo.

Dado que el mercado de fichajes de la Liga MX se encuentra cerrado, los ‘Felinos’ no podrán incorporar un reemplazante para el jugador extranjero. Efraín Juárez tendrá que superar las adversidades y buscar meterse en la fase eliminatoria del Torneo Apertura con el resto de los futbolistas a disposición. Tampoco es que haya contado con el galés en el último tiempo, por lo que no será una baja deportiva diferencial. Eso sí, la directiva tendrá que ya ir pensando en una contratación en su posición para el 2026.

El único gol de Aaron Ramsey en Pumas UNAM: