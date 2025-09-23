Racing Club y Vélez Sarsfield se volverán a enfrentar este martes para dirimir la primera clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. En el Cilindro de Avellaneda, y a partir de las 16:00 horas (CDMX), La Academia recibirá a un Fortín que jugará sin uno de sus habituales titulares.

ver también Las alineaciones confirmadas de Racing Club vs. Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Se trata de Lisandro Magallán, quien no fue convocado por Guillermo Barros Schelotto por haber sido expulsado en el partido de ida. El ex zaguero de Pumas UNAM vio la doble amarilla en la derrota de su equipo por 1-0 y, por ende, fue sancionado por un encuentro.

Cabe destacar que esta será la segunda ausencia del defensor central de 31 años en Vélez desde su llegada al club en julio pasado. No obstante, será la primera por suspensión puesto que anteriormente solo se perdió el partido ante Huracán por el Clausura argentino al permanecer durante todo el partido en la banca. Sus registros indican que disputó 11 encuentros con la entidad porteña; ocho de ellos fueron por el torneo local y tres en Copa Libertadores.

¿Qué necesitan Racing Club y Vélez Sarsfield para clasificarse a semifinales?

La Academia va ganando la serie por 1-0 gracias a su victoria del martes pasado como visitante con gol de Adrián Martínez. Por eso, un nuevo triunfo por cualquier resultado o un empate le dará la clasificación al equipo de Gustavo Costas en tiempo regular.

En tanto, el Fortín necesitará ganar por diferencia de más de un gol para revertir el global y acceder a las semifinales al cabo de los 90 minutos. Una victoria por la mínima del conjunto de Guillermo Barros Schelotto -sin importar el marcador- enviará el juego a los penales.

Racing venció a Vélez como visitante por 1-0 en el partido de ida. (Getty Images)

Vale recordar que el ganador de esta serie se medirá ante el vencedor de la llave entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. En la ida disputada en Brasil el conjunto carioca se impuso por 2-1, pero todo se definirá en suelo argentino este jueves.