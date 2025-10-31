Pumas UNAM se encuentra en una posición que no esperaba al inicio del Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez está 13° en la tabla y de momento no se está clasificando ni siquiera para el Play-In. Además, el club auriazul no gana desde hace siete partidos.

Estos datos demuestran la crisis que atraviesa Pumas en la actualidad, pero los Felinos aún tienen dos partidos más por disputar en la Liga MX: primero ante Xolos y luego frente a Cruz Azul. En ambos encuentros dirá presente José Juan Macías, quien fue recuperando su nivel desde su llegada a CU.

Sin embargo, hay posibilidades de que Pumas no logre alcanzar el Play-In, lo que sería una decepción para el equipo comandado por Efraín Juárez. Aunque para José Juan Macías esto no sería un fracaso: “Jamás va a ser fracaso. Lo han visto en muchos deportes, solo uno es campeón, pero eso no significa que los demás sean fracasados“.

“Pumas está en un proyecto de construcción. Eso no significa que no tengamos responsabilidad, pero realmente el equipo estuvo completo hasta la Jornada 7”, expresó el delantero de Pumas en conferencia de prensa en la previa al partido del próximo domingo ante Xolos.

Efraín Juárez se juega su futuro en Pumas (Getty Images)

“Por detalles hemos dejado ir puntos. Ya sea penales, fallas atrás o adelante, pero es parte de esto. Estoy muy feliz con este equipo y con este cuerpo técnico, estamos muy unidos todos. Sabemos a lo que jugamos y tenemos que capitalizarlo en los resultados. Tenemos que exigirnos más, pero estoy feliz con el trabajo del equipo”, concluyó José Juan Macías en su análisis de la situación de Pumas.

El futuro de Efraín Juárez

El entrenador de los Felinos es la principal figura cuestionada por la crisis que transita Pumas. En los últimos días han surgido dos nombres que podrían reemplazar a Efraín Juárez: Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, y Martín Varini, actual DT de FC Juárez.

Más allá de las especulaciones, el futuro de Efraín Juárez en CU se confirmará en las próximas semanas, ya sea que Pumas clasifique o no al Play-In. Todavía existe la posibilidad de que el entrenador continúe en la institución de cara al Clausura 2026.