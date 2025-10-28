En la última fecha del Apertura 2025 se disputará uno de los juegos que más polémica ha tenido. Y es que debido a que Cruz Azul ha estado jugando y ganando en Ciudad Universitaria, mientras que Pumas, el dueño del estadio no consigue su lugar en la clasificación, las cosas entre ambos equipos han estado algo ríspidas.

A esto le sumamos la lamentable muerte de uno de los aficionados de La Máquina en territorio universitario donde personal de la UNAM estuvo implicado, esto se salió de control con ambos equipos e incluso la escuadra celeste tendrá que jugar ese duelo de la Jornada 17 como local en Puebla para poder cerrar la fase regular del torneo.

Ahora, en el video que compartió La Máquina con el resumen del partido de fin de semana contra Rayados, se mostró cómo en los vestidores Nicolás Larcamón les estaba dando un mensaje para alentar a sus jugadores después de la victoria y hablando de lo que seguía para ellos, donde justamente está el partido en esa última fecha.

Nicolás Larcamón se burló de Pumas

Pero en su discurso, prácticamente les dejó claro que Pumas ya no peleaba nada, la burla que le hizo Larcamón fue minimizar a la escuadra auriazul. Para el técnico tanto Puebla como los universitarios lo único que tienen ambos conjuntos es el juego ante ellos, puesto que prácticamente han quedado fuera de la competencia en Liguilla.

“Se vienen dos partidos durísimos contra rivales que lo último que les queda es jugar contra nosotros, lo último que les queda por salvar es es un partido contra un equipo grande y ya, jodernos”. Nicolás Larcamón

