Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, lanza tremenda burla a Pumas que enfurece a la afición auriazul

El técnico de Cruz Azul quiso alentar a su equipo y terminó soltándole una indirecta a Pumas.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Nicolás Larcamón se burló de Pumas antes de su juego vs Cruz Azul
© Getty ImagesNicolás Larcamón se burló de Pumas antes de su juego vs Cruz Azul

En la última fecha del Apertura 2025 se disputará uno de los juegos que más polémica ha tenido. Y es que debido a que Cruz Azul ha estado jugando y ganando en Ciudad Universitaria, mientras que Pumas, el dueño del estadio no consigue su lugar en la clasificación, las cosas entre ambos equipos han estado algo ríspidas.

Publicidad

A esto le sumamos la lamentable muerte de uno de los aficionados de La Máquina en territorio universitario donde personal de la UNAM estuvo implicado, esto se salió de control con ambos equipos e incluso la escuadra celeste tendrá que jugar ese duelo de la Jornada 17 como local en Puebla para poder cerrar la fase regular del torneo.

Ahora, en el video que compartió La Máquina con el resumen del partido de fin de semana contra Rayados, se mostró cómo en los vestidores Nicolás Larcamón les estaba dando un mensaje para alentar a sus jugadores después de la victoria y hablando de lo que seguía para ellos, donde justamente está el partido en esa última fecha.

Nicolás Larcamón se burló de Pumas

Pero en su discurso, prácticamente les dejó claro que Pumas ya no peleaba nada, la burla que le hizo Larcamón fue minimizar a la escuadra auriazul. Para el técnico tanto Puebla como los universitarios lo único que tienen ambos conjuntos es el juego ante ellos, puesto que prácticamente han quedado fuera de la competencia en Liguilla.

Publicidad

“Se vienen dos partidos durísimos contra rivales que lo último que les queda es jugar contra nosotros, lo último que les queda por salvar es es un partido contra un equipo grande y ya, jodernos”.

Nicolás Larcamón

En síntesis

  • Cruz Azul jugará su partido de la Jornada 17 contra Pumas como local en Puebla.
  • El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, minimizó a Pumas en un discurso a sus jugadores.
  • Larcamón afirmó que a Pumas solo le queda el juego contra ellos para “salvar” algo en el torneo.
Publicidad
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
James Rodríguez define su futuro pre-Mundial: las 2 condiciones que les puso a los equipos pretendientes
Liga MX

James Rodríguez define su futuro pre-Mundial: las 2 condiciones que les puso a los equipos pretendientes

Giran orden de aprehensión a Jesús Martínez y venderán a León
Liga MX

Giran orden de aprehensión a Jesús Martínez y venderán a León

¿Por qué no juega Hulk en Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2025?
Conmebol

¿Por qué no juega Hulk en Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana 2025?

Messi lanzó un recadito a CR7 por primera vez en su carrera: "Para batir récords..."
Futbol Internacional

Messi lanzó un recadito a CR7 por primera vez en su carrera: "Para batir récords..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo