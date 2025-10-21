Keylor Navas llegó al futbol mexicano en este último mercado de pases luego de su paso por Argentina, donde no estaba del todo cómodo por estar lejos de su familia y además el equipo en el que se encontraba, Newell´s, no pasaba por su mejor momento.

El arquero costarricense, con una enorme trayectoria que incluye etapas brillantes en Real Madrid y París Saint Germain, se convirtió en refuerzo de Pumas UNAM con el objetivo de lograr cosas importantes en el equipo universitario que conduce Efraín Juárez.

Desde su llegada, Navas se ha consolidado como uno de los pilares del conjunto de la UNAM y ahora sueña con que su equipo logre ingresar al Play-In, pese a que la temporada ha sido complicada hasta el momento.

Durante una charla que mantuvo con Hugo Sánchez en el canal de YouTube del Tico, ambos protagonizaron un divertido intercambio en el que se preguntaron cómo habría sido su carrera si hubieran jugado en la posición del otro. Hugo Sánchez quiso conocer cómo habría sido la trayectoria de Navas si hubiera jugado como atacante.

Keylor Navas y su confesión sobre jugar como delantero

El portero respondió: “Cuando yo era pequeño, siempre jugaba de portero. En serio, en la escuelita de fútbol el sábado jugábamos el partido, pero durante toda la semana yo era delantero. Desde los 8 hasta los 14 años jugaba un tiempo de portero y otro de delantero. Y entonces, cuando jugaba de delantero me aprovechaba de ciertas situaciones. Siempre pensaba: ‘Cuando uno está parado ahí y el delantero está tan cerca, si no remata, es una gran oportunidad, porque de rematar sería muy difícil pararla’”.

Y agregó: “Esa era mi mentalidad de delantero, de killer, pero creo que Dios sabía que lo mío era ser portero, y gracias a Dios me dejó en esa posición. Exacto, porque no habría tenido la misma carrera que usted, ni mucho menos de delantero”.

