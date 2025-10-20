Al inicio del torneo Apertura 2025 uno de los nombres que más sonaban en Pumas y fuera de ahí era el de Rodrigo Parra, un arquero que apenas con 17 años de edad había sido debutado por Efraín Juárez en la Primera División. Lamentablemente, no era nombrado por las razones que todos esperaban, sino por las críticas en sus primeros encuentros.

Luego de que Pumas se quedara sin arqueros, decidieron darle la oportunidad al juvenil, en todo momento Efraín lo respaldó y esperó a que el jugador pudiera tener mayor madurez, pero los errores que sostuvo contra Pachuca y Santos fueron la clave para que se buscaran otras opciones y posteriormente llegara Keylor Navas.

Incluso cuando jugaron ante el Inter Miami en la Concacaf Champions Cup decidieron reemplazarlo por Miguel Paul, ya que había sido exhibido en las ocasiones anteriores. Sin embargo, no es un portero que se haya desaparecido del foco, sino que ha seguido trabajando con la intención de que en un futuro pueda volver a jugar en primera.

¿Qué pasó con Rodrigo Parra?

El jugador de los universitarios se mantiene en las categorías inferiores del equipo teniendo minutos, esto con la intención de estar preparado en otra oportunidad. Por el momento, se cuenta con Navas, pero su proceso y desde luego tener a grandes arqueros como él en la plantilla lo harán mejorar, es por eso que sigue estando vigente.

Recientemente ha sido considerado también con la Selección Mexicana de límite de edad en la Sub 18 y disputó un partido ante el Sporting de Lisboa. Los errores cometidos le costaron, desde luego dejar al primer equipo, pero se ha seguido preparando con la intención de seguir en el radar y en caso de no contar con el titular, tener una oportunidad más.