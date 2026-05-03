En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM empató 3-3 en condición de visitante ante América en el Estadio Banorte de Ciudad de México y dejaron todo para definir en el partido de Vuelta.

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Este resultado deja bien parado a los Universitarios y una serie de resultados lo deja clasificado a Semifinales. Es para destacar que ganando o empatando por cualquier marcador, con o sin goles, los dirigidos por Efraín Juárez estarán automáticamente en la próxima fase.

Y es que tras haber terminado 1°, a diferencia de la institución azulcrema que fue 8°, la da el derecho a avanzar de instancia en caso de que la serie termine igualada gracias a la ventaja deportiva. Por esta razón parte como favorito en el Clásico Capitalino ya que evitando la derrota, con o sin goles, avanzará.

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Si pierde, automáticamente estará afuera, simplemente porque quedará debajo en el global, ya sea perdiendo apenas 1-0 o por cualquier marcador anotando o nos los dos conjuntos. Entendiendo que será local, será clave el empuje de su afición para empujar al equipo cuando lo necesite.

¿Cuándo juega Pumas UNAM ante América por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Pumas UNAM y América será el próximo domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de la capital mexicana.

En síntesis

Pumas UNAM clasifica a Semifinales ganando o empatando por cualquier marcador en la Vuelta.

clasifica a Semifinales ganando o empatando por cualquier marcador en la Vuelta. El equipo de Efraín Juárez posee ventaja deportiva por finalizar como líder general del torneo.

posee ventaja deportiva por finalizar como del torneo. Una derrota por cualquier marcador eliminará automáticamente a los Universitarios de la Liguilla.