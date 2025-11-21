Pumas UNAM quedó eliminado de la Liga MX luego de su derrota por 3-1 frente a Pachuca en el partido de este jueves. Los Felinos se habían dado la oportunidad de enfrentar a los Tuzos luego de ganar en las últimas dos jornadas de la fase regular, pero su participación en el torneo llegó a su fin.

Una vez concluido el Apertura 2025 para Pumas, ahora la pregunta que surge es si Efraín Juárez continuará siendo el entrenador del equipo. En este sentido, David Faitelson tiene claro qué debe hacer la directiva con el técnico de cara al Clausura 2026.

“Efraín Juárez debe continuar en Pumas. Hay un proyecto y hay que mantenerlo. Solo así Pumas tiene la esperanza de dejar atrás un ayuno que se prolongará hasta 15 años sin un título”, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X (ex Twitter) tras la eliminación del club.

Pumas llegó al Play-In después de un rendimiento irregular durante el torneo. Los Felinos tuvieron altibajos y además sufrieron varias lesiones inoportunas que lo llevaron a Efraín Juárez a perder futbolistas importantes, sumado a que no pudo contar con Adalberto Carrasquilla ante Pachuca por suspensión.

La opinión de David Faitelson sobre Efraín Juárez (X)

Estos problemas acumulados se vieron en el campo en lo que fue la derrota con los Tuzos. Luego de la eliminación, Efraín Juárez mostró su deseo de continuar en Pumas y manifestó que se reunirá con los directivos para analizar el 2025 y proyectar el año próximo.

El mensaje de Efraín Juárez

“Fue un semestre de mucho aprendizaje en lo personal. El club cuando me contrató, sabíamos de esto. Hay que hacer una evaluación desde la directiva, lo que me incumbe que es lo técnico-táctico, ver las áreas de oportunidad que tenemos. Me parece que hay que evaluar, nos sentaremos con la directiva para que no nos coma el tiempo de cara a la siguiente temporada para iniciar la primera semana de enero”, comentó el entrenador de Pumas.

