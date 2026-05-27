Revelan la razón por la cual se confirmaba la salida de Efraín Juárez y no fue por la final perdida.

Después de haber perdido la final ante Cruz Azul, el nombre que más comenzó a sonar en los medios fue el de Efraín Juárez con la posibilidad de dejar a Pumas en los próximos días. Sin embargo, su representante salió a mencionar que esto no era verdad, puesto que el estratega seguía comprometido, aunque dejó una pequeña posibilidad.

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En el mensaje que publicó David Baldwin en su cuenta de “X” mencionaba que Juárez cumpliría con su contrato, a menos de que por parte de la directiva se dijera otra cosa. Hasta el momento se había pasado por alto esto último que mencionó, pero ahora parece que cobra sentido para que pueda irse del Pedregal muy pronto.

¿Por qué se iría Efraín Juárez?

De acuerdo con Alex Blanco en La Última Palabra, el director técnico y su representante esperaban que el director deportivo, en este caso Antonio Sancho no esperara a terminar el torneo para renovarlo, por lo que se creó una fricción entre Juárez y él dentro de la plantilla, pero aún así lograron llegar a la Final del Clausura 2026.

'A LA DIRECTIVA LE FALTÓ ELEGANCIA PARA MANEJAR ESTAS COSAS' 🧐@YayoDelaTorreM debate con Nacho Hierro y @alexblanco23 sobre la relación entre Efraín Juárez y Antonio Sancho 🤯



'NO HAY UNA BUENA RELACIÓN, PERO DENTRO DE TODO, LLEGARON A LA FINAL' 🔥#LUP pic.twitter.com/YjtYtYVdzi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 27, 2026

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Esta sería la razón por la cual se ha estado metiendo presión con las posibles ofertas en Europa para el estratega. En caso de que no llegaran a un acuerdo, inmediatamente se movería Juárez para buscar un acomodo en otra plantilla, dejando así, como dice en las palabras de su representante, toda la responsabilidad en la directiva.

El problema que se generó entre ambas partes sería la clave para que el actual DT se vaya, por que no es casualidad que fue directamente Efraín quien supuestamente le confirmó a AS Deportes que sí se iba, puesto que él ya no quiere mantenerse en la plantilla, pero fue su representante quien le puso calma a ello.

En síntesis

El nombre del estratega Efraín Juárez sonó para dejar a Pumas tras perder la Final.

sonó para dejar a Pumas tras perder la Final. El representante David Baldwin aclaró que Juárez cumplirá su contrato actual con la directiva.

aclaró que Juárez cumplirá su contrato actual con la directiva. El director deportivo Antonio Sancho causó fricción en la plantilla por retrasar la renovación.