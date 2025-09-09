Uno de los equipos que mejor se reforzó en el último mercado de pases de la Liga MX fue Pumas UNAM. El conjunto Universitario concretó las incorporaciones de futbolistas de renombre mundial como Keylor Navas o Aaron Ramsey. Sin embargo, a ellos estuvo muy cerca de sumarse un campeón de la Eurocopa: Lorenzo Insigne.

El habilidoso atacante italiano, número 10 y pieza importante de Italia en la Euro 2020, finalizó su contrato con Toronto FC en julio de 2025 y desde entonces nose encuentra como agente libre a sus 34 años. En este contexto, Insigne fue ofrecido a Pumas y el conjunto de la Liga MX se mostró interesado en incorporarlo, pero el pase se frustró.

La foto que no pudo ser de Insigne con la playera de Pumas UNAM (Imagen creada con la IA de Google Gemini)

Así lo confirmó el periodista Tom Bogert. “Lorenzo Insigne fue ofrecido a Pumas. Pumas lo consideró y Insigne estaba abierto a la posibilidad, pero al final no se concretó nada”, publicó este martes el citado comunicador especializado en la MLS. Finalmente, a pesar de que los contactos fueron reales, los Felinos no pudieron cerrar un fichaje que hubiese resonado.

Ahora, el emblema de Napoli se encuentra en Italia y tiene como objetivo principal su regreso a la Serie A. De hecho, el 1° de septiembre, el periodista Fabrizio Romano informó que Lorenzo Insigne se encuentra en negociaciones con Parma. En la misma línea, el medio Il Messaggero añade que Lazio también lo tiene en la mira.

La trayectoria de Lorenzo Insigne