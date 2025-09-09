Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

¿Lorenzo Insigne a Pumas UNAM? La respuesta definitiva sobre el fichaje más inesperado en la Liga MX

El destacado delantero italiano se encuentra sin equipo desde julio y fue ofrecido al equipo Felino.

Por Leandro Barraza

Lorenzo Insigne fue ofrecido a Pumas
© GETTY IMAGESLorenzo Insigne fue ofrecido a Pumas

Uno de los equipos que mejor se reforzó en el último mercado de pases de la Liga MX fue Pumas UNAM. El conjunto Universitario concretó las incorporaciones de futbolistas de renombre mundial como Keylor Navas o Aaron Ramsey. Sin embargo, a ellos estuvo muy cerca de sumarse un campeón de la Eurocopa: Lorenzo Insigne.

El habilidoso atacante italiano, número 10 y pieza importante de Italia en la Euro 2020, finalizó su contrato con Toronto FC en julio de 2025 y desde entonces nose encuentra como agente libre a sus 34 años. En este contexto, Insigne fue ofrecido a Pumas y el conjunto de la Liga MX se mostró interesado en incorporarlo, pero el pase se frustró.

La foto que no pudo ser de Insigne con la playera de Pumas UNAM (Imagen creada con la IA de Google Gemini)

La foto que no pudo ser de Insigne con la playera de Pumas UNAM (Imagen creada con la IA de Google Gemini)

Publicidad

Así lo confirmó el periodista Tom Bogert. “Lorenzo Insigne fue ofrecido a Pumas. Pumas lo consideró y Insigne estaba abierto a la posibilidad, pero al final no se concretó nada”, publicó este martes el citado comunicador especializado en la MLS. Finalmente, a pesar de que los contactos fueron reales, los Felinos no pudieron cerrar un fichaje que hubiese resonado.

Ahora, el emblema de Napoli se encuentra en Italia y tiene como objetivo principal su regreso a la Serie A. De hecho, el 1° de septiembre, el periodista Fabrizio Romano informó que Lorenzo Insigne se encuentra en negociaciones con Parma. En la misma línea, el medio Il Messaggero añade que Lazio también lo tiene en la mira.

Publicidad
Se lamenta Pumas UNAM: tuvo a un crack mundial a un paso pero se bajó a última hora del mercado

ver también

Se lamenta Pumas UNAM: tuvo a un crack mundial a un paso pero se bajó a última hora del mercado

La trayectoria de Lorenzo Insigne

  • Napoli
  • Cavese (cesión)
  • Foggia (cesión)
  • Pescara (cesión)
  • Napoli
  • Toronto
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juegan Insigne y Bale en el Juego de las Estrellas 2022?
Liga MX

¿Por qué no juegan Insigne y Bale en el Juego de las Estrellas 2022?

Chucky sumó 15 minutos en la victoria de Napoli
UEFA

Chucky sumó 15 minutos en la victoria de Napoli

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana
Selección Mexicana

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos por Eliminatorias?
Conmebol

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos por Eliminatorias?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo