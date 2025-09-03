Los días recientes del libro de pases de verano han sido muy agitados para el mundo Pumas, con llegadas y salidas precipitadas en pleno campeonato. Sin embargo, el mercado no ha acabado y tiene mucho por decir, incluso con noticias que llegaron hace minutos y destaparon una novela inédita que sorprenderá a muchos fanáticos.

Sabido era hace ya un tiempo que la directiva consiguió un cupo para ese ‘9’ extranjero de calidad. Con la partida de Piero Quispe, a los ‘Universitarios’ se les liberó una plaza de NFM más para poder utilizar, un elemento que en la institución nunca dudaron de emplear con el fin de incorporar algún centrodelantero de elite del exterior.

En esa misma línea, se ha dado a conocer que una estrella europea estuvo a punto de aterrizar en CU en los últimos días, pero que una cuestión de ‘tiempos’ hizo caer su fichaje sobre la hora. Si hubiese cruzado el continente y venido a la Liga MX, sin dudas se hubiese convertido en uno de los movimientos más destacados de esta ventana.

Según la información proporcionada por Adriana Maldonado, cronista de ESPN y con fuentes en el Club Universidad, Andrea Bellotti pudo haber desembarcado en los ‘Felinos’ esta misma semana. La frustración de su contratación tuvo que ver con la aparición de otro equipo más seductor que le ofreció continuar su carrera un año más en el Viejo Continente y seguir en su zona de confort.

Andrea Bellotti se quedó en Italia y no llegará a Pumas [Foto: Cagliari]

De acuerdo a lo revelado por la periodista, en el “Deadline Day” el Cagliari le acercó un contrato por una temporada y lo adquirió como agente libre, tras quedar con el pase en su poder desde el Como 1907. Si no hubiese encontrado club ese último día, hubiese quedado a merced de una posibilidad fuera de Europa y Pumas UNAM se le presentaba como la opción más atractiva.

Aunque este fichaje estelar no pudo darse, deja buen sabor de boca en la afición saber el tipo de nombres a los que sigue apuntado la institución para reforzar el ataque, dejando de lado jugadores de menor nombre que no le den un salto de calidad al equipo. Los Universitarios seguirán detrás de ese ‘killer’ de área, buscando otro “efecto Aaaron Ramsey” en el mercado. ¿Lo conseguirán?