Mientras Efraín Juárez ganaba 1,7 millones, el salario que percibiría Esteban Solari en Pumas UNAM

Pumas UNAM anunció a Esteban Solari como entrenador del primer equipo y se filtró el dinero que ganaría por temporada.

Pumas UNAM ya confirmó a Esteban Solari como su nuevo director técnico para encarar el Apertura 2026. La directiva universitaria se movió con rapidez tras la salida de Efraín Juárez y apostó por un entrenador que viene de realizar una destacada campaña al frente de Pachuca.

Publicidad

La salida de Juárez marcó el final de una etapa positiva para el club. Bajo su conducción, Pumas volvió a ser protagonista en el futbol mexicano y alcanzó una final que ilusionó a toda la afición con la posibilidad de volver a levantar un título después de varios años.

Ahora será Solari quien tendrá la responsabilidad de mantener el nivel competitivo del equipo y dar el paso que faltó durante el último torneo. Además de su reciente experiencia en Pachuca, el argentino conoce perfectamente la institución, ya que vistió la playera universitaria como jugador entre 2007 y 2008.

Publicidad

¿Cuánto dinero ganará Solari por temporada?

De acuerdo con información difundida por TV Azteca, Esteban Solari tendría un sueldo cercano a los 1,5 millones de dólares por temporada en su nueva etapa al frente de Pumas.

La cifra representa una leve diferencia respecto a lo que percibía Efraín Juárez durante su ciclo en el club. Diversos reportes señalaron que el estratega mexicano contaba con un salario aproximado de 1,7 millones de dólares anuales mientras dirigía al conjunto universitario.

Con el nuevo proyecto ya en marcha, la expectativa está puesta en lo que pueda conseguir Solari en el banquillo auriazul. La idea es seguir por el mismo camino que en la temporada anterior, pero todo dependerá de como le respondan los futbolistas.

Publicidad

En sintesis