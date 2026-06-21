Pumas UNAM tuvo un muy buen 2026 tras volver a disputar una final del futbol mexicano. Sin embargo, el gran objetivo y la ilusión de conquistar un nuevo título después de varios años no se cumplieron, luego de caer ante Cruz Azul en la definición del campeonato.
Uno de los principales responsables del gran rendimiento del conjunto universitario fue Efraín Juárez, quien logró consolidar un equipo competitivo y protagonista. A pesar de ello, tras la derrota en la final se confirmó que no continuaría al frente del club debido a que seguirá su carrera como entrenador en Europa.
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Ante este escenario, la directiva de Pumas se movió rápidamente para encontrar a su reemplazante pensando en el Apertura 2026. El elegido fue Esteban Solari, estratega argentino que viene de realizar una destacada campaña al mando de Pachuca, equipo con el que alcanzó las semifinales del torneo.
La llegada de Solari también tiene un componente especial para la afición universitaria. El argentino conoce la institución, ya que defendió la camiseta de Pumas como futbolista entre 2007 y 2008, dejando un grato recuerdo durante su paso por el club.
Según informó el periodista César Luis Merlo, el entrenador ya firmó su vínculo con la institución. Horas después, el club ya confirmó al argentino como nuevo DT.
Efraín Juárez firmó contrato con el Győri ETO de Hungría y dirigirá en la Champions League
La carrera de Esteban Solari como director técnico
- Johor Darul Ta’zim (Malasia) | 2023
- Everton de Viña del Mar (Chile) | 2024
- Godoy Cruz (Argentina) | 2025
- Pachuca (México) | 2025-2026
- Pumas UNAM (México) | 2026 – actualidad
En sintesis
- El entrenador Esteban Solari firmó un contrato por dos años con Pumas UNAM.
- La directiva de Pumas eligió a Esteban Solari tras la salida de Efraín Juárez.
- El estratega argentino Esteban Solari dirigió previamente a Pachuca, Godoy Cruz y Everton.