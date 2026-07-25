El cuadro cementero levantó el trofeo y repasamos cómo está el palmarés de los equipos de Primera División.

¡Qué año de La Máquina! En una jornada para el recuerdo, Cruz Azul conquistó el Campeón de Campeones 2026 y logró su segundo título consecutivo en un par de meses. El conjunto celeste jugó un partido espectacular, borró del terreno de juego a su rival y obtuvo una merecida estrella más para su palmarés en el futbol mexicano.

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En un encuentro repleto de emociones, el cuadro cementero venció por 3-1 al Toluca y se posicionó como el “mejor equipo de la temporada” entre los últimos dos torneos. José Paradela, en dos oportunidades, y Carlos Rodríguez convirtieron los goles de Cruz Azul, mientras que Alexis Vega había empatado el compromiso transitoriamente.

¿Cuántos títulos tiene Cruz Azul tras el Campeón de Campeones 2026?

Con su nueva consagración ante Toluca, ‘La Máquina’ alcanzó los ¡27 trofeos! a lo largo de toda su historia, tratándose de 20 conquistas a nivel local y 7 a escala internacional.

Este es el desglose de estrellas que tiene bordadas el elenco celeste en su pecho:

10 títulos de Liga MX.

títulos de Liga MX. 7 títulos de CONCACAF Champions Cup.

títulos de CONCACAF Champions Cup. 4 títulos de Campeón de Campeones.

títulos de Campeón de Campeones. 4 títulos de Copa MX.

títulos de Copa MX. 1 título de Supercopa MX.

título de Supercopa MX. 1 título de Supercopa de la Liga MX.

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Gracias a la final ganada en el Campeón de Campeones de este sábado, Cruz Azul se transformó en el segundo equipo más ganador de México. Con sus 27 títulos, superó los 26 de las Chivas de Guadalajara y se alejó aún más de Toluca, que se quedó detrás con 23. Por delante, ahora solo tiene al Club América, todavía muy lejos con 40 coronaciones.

Cruz Azul le sacó más ventaja en títulos a Toluca.

La tabla de títulos del futbol mexicano tras el Campeón de Campeones 2026:

Este es el palmarés total de trofeos de todos los equipos que juegan en la Primera División de México:

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