El volante peruano retornó de su préstamo en el conjunto de Australia y rescindió su vínculo con los Universitarios.

Si bien la disputa del Mundial 2026 continúa a buen ritmo y acaban de iniciar los 16avos de Final, los equipos de la Liga MX ya iniciaron su preparación para el Apertura 2026. En ese sentido, las pantillas ya de a poco iniciaron la pretemporada y están disputando amistosos.

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Pero, más allá de la preparación, los conjuntos nacionales también trabajan con la ventana de transferencias, donde la directivas trabajan en las altas y bajas de los equipos. En ese sentido, en las últimas horas un equipo de México resolvió la salida de un futbolista según informó el periodista César Luis Merlo.

🚨𝙋𝙞𝙚𝙧𝙤 𝙌𝙪𝙞𝙨𝙥𝙚 rescindió su contrato y ya no es más jugador de Pumas. ⬇️https://t.co/BIPWnH6BPU — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 29, 2026

Se trata del volante Piero Quispe, que tras retornar de su préstamo en Sydney FC de Australia, llegó a un acuerdo con Pumas UNAM para rescindir su contrato con la institución, el cual expiraba en diciembre de este año. De esta manera, el club no recibirá dinero por la baja del jugador y se desconoce su próximo destino.

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Cabe recordar que el jugador peruano de 24 años se fue para la temporada 2025-26 al futbol australiano. Allí disputó 30 compromisos, siendo titular en 28 de los mismos. Anotó 2 goles y realizó 5 asistencias, todo en la Primera División de Australia.

¿Cómo fue el paso de Piero Quispe en Pumas UNAM?

En lo que respecta a sus números finales en la institución auriazul, disputó 71 compromisos entre inicios de 2024 y mediados de 2025, acumulando 46 titularidades. Anotó 5 goles y realizó 4 asistencias. Más allá de los números, nunca se transformó en una pieza inamovible.

En síntesis

Piero Quispe rescindió su contrato con Pumas UNAM sin dejar ingresos al club.

rescindió su contrato con Pumas UNAM sin dejar ingresos al club. Sydney FC de Australia fue el equipo donde el mediocampista jugó a préstamo.

de Australia fue el equipo donde el mediocampista jugó a préstamo. 30 compromisos, 2 goles y 5 asistencias registró durante su paso por Australia.