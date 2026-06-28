¿Pedro Vite podría irse de Pumas tras el Mundial con Ecuador?

El jugador de la Selección de Ecuador ya está en la mira de algunos equipos tras su actuación en el Mundial.

Pumas ha estado sufriendo en el mercado de fichajes en las últimas semanas y es que hasta el momento no se ha dado a conocer un alta dentro de la plantilla, pero lo que sí es que hay varias bajas importantes, por ejemplo la de Efraín Juárez y la de Jordan Carrillo.

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Sin embargo, con el Mundial, uno de los jugadores que ha destacado es precisamente Pedro Vite. El jugador de la Selección en Ecuador ya llegó a los dieciseisavos y está siendo uno de los que más está llamando la atención de varios equipos.

¿Pumas dejará ir a Pedro Vite?

De acuerdo con la información del periodista ecuatoriano, Xavier Segovia, ya se dio a conocer que en realidad Pumas sí se abre a la posibilidad de que se escuchen algunas ofertas por él, puesto que saben que la calidad mostrada hará que varios se interesen.

¿Qué condiciones pondría?

La condición que ha mencionado la misma fuente, es que sólo lo harán en caso de que estas oportunidades sean desde Europa y que por supuesto, sean muy atractivas en cuestión económica tanto para el futbolista, como para la institución auriazul.

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En caso de que no se les pueda dar una buena oferta, el futbolista se mantendría en el cuadro universitario, a menos de que el mediocampista ofensivo vea muy convincente la opción, por lo que estaría presionando a la institución para que le permita su salida.

En síntesis