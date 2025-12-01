Fue este lunes cuando el conjunto de Pumas, después de una semana de haber sido eliminados del Apertura 2025 en Play-In, revelaron un par de salidas que sorprendieron a todos. De acuerdo con la información en el comunicado, Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejaban a la escuadra universitaria desde el área directiva.

¿Quién para vicepresidente de Pumas?

Tras darse a conocer esta noticia, se mencionó por parte de distintos medios que ya se tenía una opción, si bien son dos puestos los que se tienen que cubrir, por el momento unificarían para que todo se diera en un mismo cargo en la vicepresidencia, de esta manera buscarían al exjugador de Pumas, Antonio Sancho para ese lugar.

¿Cómo fue la primera etapa de Antonio Sancho?

Cabe mencionar que esta sería su segunda etapa dentro de la escuadra universitaria, ya que en 2014 el canterano se mantuvo como vicepresidente deportivo de la escuadra. Durante esos dos años que estuvo en la plantilla se llevó un subcampeonato y la participación de la escuadra en lo que fue la última Copa Libertadores.

Esa vez que quedaron en segundo sitio fue cuando el equipo estaba en manos de Guillermo Vázquez durante el Apertura 2015, fue ahí cuando estuvieron en una Final contra Tigres que terminaron perdiendo, pero hicieron algo que en este tiempo les ha costado mucho lograr. En ese mismo año lograron llegar a esa Copa Libertadores pero quedaron en Cuartos de Final.

Pese a tener un mejor rendimientos y ser eliminados en esta última en tanda de penales por Independiente del Valle, decidieron Antonio Sancho saliera en 2016 y fue a Tigres donde estuvo como presidente deportivo y sentó muy buenas bases desde esa fecha hasta 2024, por lo que un regreso a la escuadra auriazul le vendría bien, aunque suena la otra versión de que también apuestan por Joaquín Beltrán.

