Lisandro Magallán tenía todo para convertirse en uno de los grandes íconos contemporáneos de los Pumas de la UNAM de cara al futuro. Sin embargo, una decisión de vida lo obligó a poner fin a esa expectativa de raíz, y a abandonar un lugar donde fue feliz. En una entrevista brindada en las últimas horas, el argentino volvió a traer esos gratos recuerdos.

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Lisandro Magallán y el lamento por su salida de Pumas UNAM y de México:

“Me sentí muy querido en México, yo no sé si es por la cercanía de las culturas, pero pegué una gran empatía con el mexicano… que también por eso me costó mucho tomar la decisión de irme”, expresó el zaguero central en un mano a mano con el periodista Juan Pablo Varsky. “También fue la primera experiencia como capitán, yo nunca había sido capitán, siempre me tocó otros otros lugares en los vestuarios. Y de golpe… bueno, no de golpe porque recién el segundo año fui capitán, el primero de preparación. Pero digo, me fue preparando para tal vez lo que hoy me toca vivir en Vélez, del lugar que tengo hoy en Vélez, que no lo había tenido en el fútbol argentino antes…”, sostuvo Lisandro Magallán en la nota con el programa Clank! Media.

Si bien no se arrepiente de haber seguido los pasos que dio, el zaguero albiceleste aseguró que extraña al país y que no fue sencillo dejarlo en su momento. “Tengo los mejores recuerdos de la ciudad, de la gente, del club y por eso me costó mucho tomar la decisión de irme. Fue una cuestión de vida, donde yo quería estar cerca de mi familia y bueno, pesó más el corazón familiar. Son decisiones, que en ese momento sentí que era lo adecuado, pero nada, tengo los mejores recuerdos de todo lo que fue mi paso por México“, se explayó el marcador central en la plática.

Lisandro Magallán siempre tiene presente a los Pumas [Foto: Getty]

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Lisandro Magallán no ocultó su asombro por la popularidad de Pumas UNAM:

Dentro de lo más destacado de su experiencia en los ‘Felinos’, el futbolista ratificó que Pumas es el club más multitudinario del país, en base a todo lo que vivió en su período en la Liga MX. Sus viajes, su estadía en la ciudad, los partidos en unos y otros estadios, le demostraron a Lisandro Magallán que nadie tiene tantos aficionados como los de CU.

“El club en sí es uno de los clubes grandes de México, con una hinchada increíble. Es el club del UNAM, y para ellos la Universidad Nacional de México es como la bandera, es el emblema del país. La gente que es futbolera tendrán sus equipos, pero después de segundo equipo son simpatizantes de Pumas porque es el equipo de la UNAM, y el que no es fanático de un equipo de fútbol le va a Pumas porque la UNAM algo le dio, ¿viste? O lo preparó… Entonces como que es un club muy querido en México y tiene gente en todos lados: nosotros íbamos a jugar de visitante, gente en todos lados, íbamos a jugar Estados Unidos, gente…“, se explayó todavía con un tono de sorpresa y un poco de melancolía el actual jugador de Vélez Sarsfield.

La entrevista completa con Lisandro Magallán, ex jugador de Pumas UNAM: