Por qué Pumas aún no hace oficial la salida de Efraín Juárez

Ya esta semana explotó la bomba en el Pedregal, donde se reveló que Efraín Juárez saldría de Pumas y estaría vacante la dirección técnica del conjunto. De esta manera, así como sucedió con André Jardine y América se esperaba que inmediatamente el equipo, al correrse el rumor, salieran a confirmar la salida del estratega.

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Sin embargo, ya han pasado unos días y no se ha dicho nada al respecto. Pero ya se filtró la situación por la cual la directiva universitaria ha mantenido completo silencio ante la decisión que ya es inminente y mucho tiene que ver con los acuerdos que tiene cada una de las partes y no todos están dispuestos a cumplir con ellos.

¿Por qué no se hace oficial la salida de Efraín Juárez?

De acuerdo con la información de la periodista de Esto, Karla Uzeta que Efraín ya había manifestado su idea de salir del equipo con el plan de buscar su ida a Europa, pero de acuerdo con el contrato, tendría que cumplir los seis meses más que le quedan dentro del equipo, por lo que ahí comenzó toda la situación con el estratega.

La directiva quiso retenerlo con una renovación y un aumento salarial, pero ya no se pudo y es que anteriormente tanto el técnico como su representante lo habían solicitado y se los negaron. Es por esta razón que ahora los representantes legales de ambas partes están intentando llegar a una negociación justa para los dos.

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¿Cuándo lo anunciaría Pumas?

La misma fuente ha determinado que no hay una fecha específica que ellos hayan determinado, pero como van avanzando las cosas, lo que podría pasar es que en este mismo fin de semana se concrete la salida de Efraín, ya que la decisión por parte del técnico está tomada, lo que hace falta es que la directiva y él puedan llegar a ese punto que los beneficie a los dos.

En síntesis