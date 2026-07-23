A diferencia del último par de ventanas, este libro de pases de Pumas UNAM está siendo más ‘discreto’ en cuanto al tipo de jugadores por los que ha negociado la directiva. Sin el capital con el que contaban algunos meses atrás, los ‘Felinos’ han apuntado a otro tipo de refuerzos de menor renombre que puedan darle frutos a futuro.

Publicidad

Por estos días, la afición aún mira de reojo el fichaje de Luciano Herrera, el delantero argentino que llegó este jueves al país proveniente de Newell’s Old Boys. El atacante no tiene mucho cartel y sus números del pasado tampoco son los de un jugador que los fanáticos consideran de la talle que debería traer un club como Pumas.

Ahora bien, luego de esa contratación, ha salido a la luz el interés de los ‘Universitarios’ por un futbolista similar. Pumas UNAM estaría tras los pasos de otro extremo argentino: Esteban Obregón. Desde Uruguay se ha filtrado el último movimiento de la cúpula auriazul, que avanzó en estas horas por otro delantero por banda.

Pumas inició negociaciones por Esteban Obregón [Foto: Torque]

Publicidad

El prestigioso periódico uruguayo ‘El Espectador’, a través de su corresponsal Diego Domínguez, ha revelado que el cuadro capitalino ya elevó una oferta formal de compra. El ofrecimiento habría sido en forma directa al Montevideo City Torque, equipo charrúa que pertenece al mismo grupo empresario que el Manchester City.

Esteban Obregón es un extremo izquierdo de 24 años de edad, categoría 2001, nacido en la ciudad de Buenos Aires, capital argentina. Se formó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, y tuvo pasos por Brown de Puerto Madryn y Chicago antes de recalar en Torque. Hoy se ha convertido en un indiscutido en su club.

En lo que va de la temporada 2026, el delantero participó directamente en 8 goles en 17 juegos en la Liga Uruguaya, con un aporte de 4 tantos y 4 asistencias en 1312 minutos. En total, en un año y medio que lleva en Montevideo City Torque, Esteban Obregón acumula 11 goles y 13 pases-gol en su equipo, ganando muchos pretendientes.

Publicidad

Según la información destapada por El Espectador, Pumas UNAM compite con Nacional de Uruguay, un club de Brasil y uno de Estados Unidos, estos últimos aún sin revelarse. En el caso del equipo charrúa, fue el último en presentar propuesta, cercana al millón de dólares, que fue rechazada por Torque. ¿Quién se quedará con la joya argentina?