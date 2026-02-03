San Diego vs Pumas: Horario, fecha y transmisión

Los Pumas tienen la oportunidad de nuevo de buscar hacer historia en la Concacaf Champions Cup y en esta ocasión tendrá que iniciar el camino enfrentando al San Diego FC. La escuadra de la MLS está lista para recibir al conjunto de Efraín Juárez que ha tenido altas y bajas durante el torneo que ya inició.

Publicidad

Publicidad

La escuadra de San Diego ha tenido algunos problemas respecto a la continuidad de un viejo conocido mexicano, Hirving Lozano, el cual parece no estar contemplado para la plantilla. A eso se le suma que por ahora sólo están en la pretemporada, ya que su torneo oficial aún no empieza, por lo que los auriazules les llevan ventaja en ello.

Por su parte, los universitario vienen de conseguir su primera victoria en casa ante Santos y no por lo mínimo, sino que goleó 4-0 a Santos Laguna. Esto le ha dado mucha confianza al conjunto para encararse a este duelo como visitantes. El equipo ya tiene la incorporación de Uriel Antuna, pero la sensible baja de Jorge Ruvalcaba.

¿Cuándo y a qué hora es el San Diego vs Pumas?

El enfrentamiento se llevará a cabo el día de hoy martes 3 de febrero a las 22:00 horas del centro de México. Este sería el último duelo de la primera jornada de la Concachampions y su sede será en el Snapdragon Stadium. Se espera que por la zona, haya varios aficionados nacionales apoyando al conjunto mexicano en el recinto.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el partido?

Lamentablemente para la afición de Pumas, este duelo, a diferencia de los de la Liga MX que son televisados y gratuitos, en esta ocasión tendrán que contar con la suscripción a Fox One, que es el único medio por el cual será transmitido este encuentro, ya que el torneo tiene exclusividad con ellos, puesto que será la única manera.

ver también ¿Qué partidos de la Concachampions 2026 serán transmitidos por TV abierta?

En síntesis