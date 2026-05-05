Pumas UNAM se encuentra inmerso en la lucha por el título del Clausura 2026 de la Liga MX, donde está en los Cuartos de Final contra América, tras el empate 3-3, el cuadro capitalino definirá el próximo fin de semana en su casa, el Estadio Olímpico Universitario, el pasaje a las Semifinales.

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Más allá de que todos los esfuerzos están en esta cuestión, un dato que salió desde la transmisión fue sobre Jordan Carrillo, quien convirtió el 3-1 de los Universitario con una enorme jugada personal que terminó con un golazo de afuera del área que fue al ángulo de la portería.

El juego del jugador de 24 años fue muy bueno y, por eso, El Francotirador de Récord reveló un dato que es importante para definir el futuro del jugador. Más allá de estar a préstamo, el jugador si tiene una opción de compra para que se lo pueda quedar.

GOLAZO DE JORDAN CARRILLO



Recorta y en el mismo espacio, le pega al balón de forma lindísima; fuerte y con movimiento durante el recorrido.



GOLAZO.pic.twitter.com/xx2x2NXb7B — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 4, 2026

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Así lo manifestó en su columna: “Uno de los mejores jugadores del fantástico equipo de Efraín ha sido Jordan Carrillo, quien se mandó un señor golazo -el momentáneo 3-1 de Pumas- en el Azteca. Y muchos me han preguntado por su futuro“.

Y continuó: “Pues primero hay que explicar que está a préstamo desde Santos por un año y contrario a lo que aseguraron algunos, como los Televisos en la transmisión del Clásico Capitalino, sí tiene opción de compra, cifra que es alta, pues tiene 24 años y un gran futuro, pero Universidad le puede echar ganas para quedárselo“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Jordan Carrillo?

El jugador arribó a inicios de este año al cuadro auriazul, en los que estuvo presente en 19 compromisos, siendo titular en 17 de los mismos. Hasta el momento anotó 4 goles y realizó 3 asistencias, siendo una pieza que suma relevancia para el entrenador Efraín Juárez.

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En síntesis