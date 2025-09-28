Es tendencia:
¿Se va de Pumas UNAM? Revelan la postura de la directiva sobre el futuro de Efraín Juárez

El entrenador está en la cuerda floja tras caer por 4-1 ante América en el Clásico Capitalino por la jornada 11 del Apertura 2025.

Por Ramiro Canessa

Peligra el futuro de Efraín Juárez en Pumas.
Pumas UNAM venía de una temporada para el olvido en la que no compitió y se quedó fuera de todo. Poco pudo hacer Efraín Juárez que agarró un equipo que estaba pasando por un mal momento y que tenía que trabajar para mejorar las cosas. Es por ese motivo que el entrenador decidió hacer una limpieza importante antes del comienzo de la nueva temporada y también le pidió a la directiva que hagan un esfuerzo por refuerzos de jerarquía.

Sin embargo, los resultados no han sido los esperados hasta el momento y el equipo no ha encontrado su mejor versión futbolística. Es por ese motivo que podrían quedarse fuera de todo si siguen por este camino y más después del golpe que sufrieron este sábado.

Por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los universitarios cayeron por 4-1 en el Clásico Capitalino ante América en el Estadio Ciudad de Deportes y llevan dos derrotas al hilo. Los aficionados están muy disconformes con el rendimiento de los dirigidos por Juárez y ya empiezan a pensar en un fin de ciclo en caso de que las cosas sigan así.

Mientras tanto, revelaron la postura de la directiva con el entrenador, lo que genera todavía más incertidumbre entre los aficionados que esperan que haya un cambio o que se piense en la posibilidad de contratar a un entrenador que este capacitado.

¿Peligra el futuro de Efraín Juárez?

Según informó el periodista Juan Carlos Zuñiga, Raúl González estaría analizando seriamente el futuro de Efraín Juárez tras la goleada que sufrió el equipo. Eduardo Saracho, por su parte, ya tendría a dos candidatos en carpeta en caso de que se dé su salida.

Las actitudes del DT no están cayendo bien puertas adentro y se podría tomar una decisión en los próximos días. Todo dependerá de los resultados inmediatos y de si el plantel logra levantar el nivel en los partidos que vienen que serán claves para pensar en la clasificación.

