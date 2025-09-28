Es tendencia:
Los mejores memes que dejó el triunfo del América sobre Pumas en el Clásico Capitalino

Las redes sociales estallaron luego de la dura derrota que sufrió Pumas ante América en la Liga MX.

Por Ramiro Canessa

América dominó a Pumas y se quedó con el Clásico Capitalino.
© Getty ImagesAmérica dominó a Pumas y se quedó con el Clásico Capitalino.

Este sábado se disputó el Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM en el Estadio Ciudad de Deportes. Las Águilas recibieron a los universitarios por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro había empezado de la mejor manera para la visita que se fue al entretiempo con un 1-0 arriba en el marcador, dando la sorpresa y en busca de tres puntos importantes.

Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad. Pumas se desmoronó en el segundo tiempo y el equipo local terminó siendo ampliamente superior para llevarse una importante goleada por 4-1 que lo vuelve a poner como candidato al título.

Los de André Jardine siguen en puestos de playoffs, en los primeros lugares, demostrando que tienen plantel y nivel para soñar con el campeonato. La contundencia con la que dieron vuelta el partido fue una clara muestra de carácter y jerarquía en un clásico que siempre marca diferencias.

Por su parte, los de Efraín Juárez corren peligro de quedarse fuera de todo si siguen por este camino en los próximos partidos. La derrota fue un duro golpe de realidad para el equipo que se reforzó muy bien pero que todavía no encontró su mejor versión.

Mientras tanto, las burlas no tardaron en llegar en redes sociales luego del triunfo que consiguió América en el clásico ante Pumas. Los memes estallaron en las redes sociales con burlas hacia el equipo perdedor y no hubo piedad. Los aficionados aprovecharon la ocasión para festejar con imágenes y comentarios virales que rápidamente dieron la vuelta por todo internet.

Los mejores memes de la victoria de América

ramiro canessa
Ramiro Canessa
