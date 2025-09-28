Pumas UNAM comenzó ganando el Clásico Capitalino y su afición tenía la ilusión de llevarse los 3 puntos frente al América. Sin embargo, la segunda mitad del partido fue una película de terror y los Felinos recibieron cuatro goles para terminar perdiendo por 4-1 ante Las Águilas.

Esta es la segunda derrota consecutiva del equipo de Efraín Juárez en la Liga MX. El entrenador fue expulsado durante el partido por haberle dicho cosas a César Ramos, el árbitro del Clásico Capitalino, y después Luis Pérez, uno de los auxiliares de Pumas, se quejó del central en conferencia de prensa.

“Condiciona muchísimo el arbitraje porque la realidad es que el primer tiempo se está jugando un partido bastante intenso, que es un clásico. Te va condicionando el árbitro, te va condicionando la banca de ellos que sigue gritando. Entonces yo creo que ahí también habría que ver una evaluación, ya han sido demasiadas veces que ha pasado esto y no se me hace justo por los jugadores”, comentó Luis Pérez tras la derrota con el América.

Más allá de las críticas a César Ramos, el auxiliar de Efraín Juárez reconoció los errores que cometió Pumas: “Al final en el segundo tiempo sí es verdad que cometemos errores puntuales en nosotros mismos que nos hace terminar perdiendo el partido”.

“En dos partidos hemos recibido muchos goles, algo que el equipo estaba haciendo bastante bien. Hemos regalado balones en salida, jugado balones que no teníamos que haber perdido y tenido distracciones importantes. Yo creo que no hay palabras para poder disculparnos de este segundo tiempo que no hicimos del todo bien y bueno, pues es recuperarnos porque el torneo sigue y tenemos en puerta un partido también muy importante el día domingo”, agregó Luis Pérez sobre el rendimiento del equipo.

Por último, el auxiliar de Efraín Juárez detalló en qué se van a enfocar en los próximos días para corregir: “No es de merecer, sino de hacer, y sin duda que nosotros tenemos que mejorar ahora en lo defensivo, tratar también de mental un poco. Creo que el equipo en los últimos dos partidos, los dos segundos tiempos, no ha estado a la altura, pero es seguir trabajando, seguir mejorando en la recta final”.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Después de la derrota en el Clásico Capitalino ante América, ahora Pumas tendrá una semana entera para trabajar de cara al partido del próximo domingo, día en el que recibirá en CU a Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025. Los Felinos acumulan dos derrotas consecutivas y necesitan volver a ganar.