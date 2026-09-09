Tigres UANL eligió al reemplazo de Ángel Correa: fichó a Memote Martínez de Pumas UNAM

En una negociación entre Universitarios, el centrodelantero concretó su arribo a un equipo que busca una referencia de área.

El mercado de pases de la Liga MX vuelve a sacudirse con un movimiento estelar entre instituciones de peso. Guillermo Memote Martínez se convertirá en nuevo delantero de Tigres UANL luego de que la directiva de la Autónoma de Nuevo León alcanzara un acuerdo definitivo con la de la UNAM por los servicios del atacante mexicano.

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El interés de la escuadra regiomontana cobró fuerza tras la revelación de Willie González sobre las gestiones avanzadas, y la operación terminó de confirmarse de la mano del periodista Agustín Martínez de León. Con la negociación completamente cerrada entre ambas partes, el centrodelantero cambiará de felino para lo que resta del certamen y se sumará a las filas del conjunto auriazul.

Memote Martínez: una llegada necesaria para Tigres UANL

La llegada del atacante responde a una necesidad urgente para la cúpula regia, golpeada por una importante sangría en su frente de ataque. Tras la partida de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul, la no renovación del contrato de André-Pierre Gignac y la polémica salida de Ángel Correa hacia River Plate, Tigres requería con prioridad un ariete probado en el medio local.

Guillermo Martínez lleva sus goles de Pumas a Tigres. (GETTY IMAGES)

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En ese contexto, el perfil de Martínez resultó sumamente atractivo para la planeación del plantel. Además de su jerarquía como seleccionado mexicano en el pasado Mundial, el Memote no ocupa plaza de No Formado en México, un detalle reglamentario crucial que terminó de inclinar la balanza a su favor en los escritorios.

A pesar de las dudas iniciales planteadas en rueda de prensa por Víctor Manuel Vucetich sobre la postura del elenco capitalino, las gestiones llegaron a buen puerto esta misma tarde. El goleador viajará a la Sultana del Norte para realizar las pruebas correspondientes y, al llegar en pleno ritmo de competencia, podría quedar a disposición de Víctor Vucetich en cuanto se complete la documentación formal.

En síntesis

Guillermo Martínez jugará en Tigres UANL tras el acuerdo alcanzado con Pumas UNAM.

jugará en Tigres UANL tras el acuerdo alcanzado con Pumas UNAM. Guillermo Martínez llega a Tigres para suplir las salidas de Ibáñez, Gignac y Correa.

llega a Tigres para suplir las salidas de Ibáñez, Gignac y Correa. Guillermo Martínez no ocupa plaza de No Formado en México dentro de la Liga MX.