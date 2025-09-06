En el marco de la Supercopa Argentina 2024, jugada recién ahora, Vélez Sarsfield venció 2-0 en Rosario a Central Córdoba y obtuvo su segundo trofeo en la competencia tras el obtenido en 2013. Jano Gordon marcó en dos ocasiones para el Fortín.

Esto además significó el segundo título en apenas dos meses para el equipo, que ya había obtenido la Supercopa Internacional en julio ante Estudiantes de La Plata , cuando lo venció por 2-0 en Avellaneda. Guillermo Barros Schelotto también sumó su segundo trofeo en el club tras arribar hace unos meses.

Pero quien también sumó su segundo título en la institución argentina luego de arriba hace apenas dos meses fue Lisandro Magallán. El argentino quedó libre en Pumas UNAM tras terminar la última temporada y no se tenido en cuenta. Hoy ante el Ferroviario fue titular en el club de Liniers.

De esta manera, el defensa central de 31 años obtuvo su 9° trofeo en su carrera profesional. Ganó 4 en su paso por Boca Juniors y otros 3 en su estadía en Europa cuando vistió la playera del Ajax de Países Bajos. Ahora, con el club que viste de azul y blanco sumó su segunda conquista con apenas pocas semanas.

Pese a que el cierre de su etapa en México, al ser entrevistado en Argentina, el jugador recordó de la mejor manera a los Auriazules: “Estos últimos dos años en Pumas fueron muy positivos, aparte de que era un club grande, México como país es muy futbolero y la Liga es muy competitiva“.

¿Cómo fue el ciclo de Lisandro Magallán en Pumas UNAM?

El futbolista surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata disputó con los Universitarios 70 compromisos, en los que fue titular en todos ellos, llegando incluso a ser capitán del equipo. Luego de dos años tras su arribo a mediados del 2023, el futbolista correría de atrás con Efraín Juárez y se decidió cerrar una etapa.