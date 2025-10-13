Luego de la derrota que Pumas tuvo con el Club América, frente a Chivas y luego en el amistoso con Cruz Azul, se puede poner a pensar que los días están contados para Efraín Juárez e inmediatamente se debe buscar un reemplazo. Esto tomando en cuenta que podría perder su pase a la clasificación a falta de cinco jornadas para llegar al repechaje.

Su próximo partido es ante Rayados, por lo que tampoco es una tarea fácil, si se toma la decisión de dejarlo fuera, buscarían a alguien que entienda al equipo y en redes sociales la afición a puesto en la mesa a dos nombres que de cierta manera sí podrían salvar el barco rumbo al cierre del Apertura 2025: Hugo Sánchez e Israel López.

¿Israel López como opción para Pumas?

Aunque para algunos la prioridad sería el Pentapichichi, sabemos también que por algo hay otros clubes que teniéndolo cerca terminan por declinar, como La Máquina, pero en el caso del canterano de los universitarios darle una nueva oportunidad en el equipo cuando tuvo sus mejores torneos sería una esperanza para levantar a los auriazules.

Hay que recordar que López fue parte de aquel equipo de Andrés Lillini, donde fungió como su auxiliar técnico, fue quizá una de las mejores etapas del conjunto, pero aunque no se dieron a conocer las causas para darle las gracias antes de seguirle dando la confianza al DT, en ese momento se mencionó que él quería quedarse en el banquillo.

Aunque no es una opción real que se haya manejado por parte de Pumas, sí es una opción viable que ha planteado la afición con el fin de que los jugadores retomen ciertas raíces del conjunto universitario y sobre todo que ahora que los refuerzos, en su mayoría, han quedado a deber, se pueda plantear la idea de retomar a sus jóvenes para recuperar al equipo.