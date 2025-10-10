Los cambios en los equipos de futbol pueden llegar en cualquier momento y, cuando las cosas no salen como se esperan, el primer damnificado siempre es el entrenador, que es despedido para descomprimir el ambiente en el equipo que no atravesaba su mejor momento.

De momento aún conserva su cargo, pero la continuidad de Jaime Lozano en Pachuca pende de un hilo tras una serie de malos resultados. En el Apertura 2025, los Tuzos iniciaron con 4 victorias al hilo pero luego se desplomaron abruptamente tras estar 7 jornadas sin ganar.

Pese a que ganó en las últimas dos, nada asegura que el mexicano siga en el equipo más allá de este torneo. A menos que sea campeón o llegue hasta las últimas instancias del torneo. Por eso, un viejo conocido de la Liga MX con pasado en Tigres UANL aparece en el horizonte.

Y es que el entrenador serbio Veljko Paunovic podría volver a México tras ser despedido en Real Oviedo de España, equipo que compite en la Primera División de aquel país para dirigir al equipo acorde a la información del periodista Arath Uva.

Así lo explicó en un posteo de ‘X’: “Tras su salida de Real Oviedo, Veljko Paunovic podría entrar al radar de Pachuca. Recordemos que el cuadro oviedista es propiedad del Grupo Pachuca, por ello su llegada a la Bella Airosa puede ser una contraprestación“.

¿Cómo fue el ciclo de Veljko Paunovic en Real Oviedo?

Cabe recordar que el europeo agarró al equipo a fines de la pasada temporada en la Segunda División y ahora tras un mal inicio en LaLiga 2025-26 fue despedido. En total, fueron 22 partidos dirigidos, donde cosechó 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas, significando una efectividad del 56,06%.

