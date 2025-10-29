La Selección Mexicana se ha estado preparando para el Mundial 2026, aunque las cosas no han salido como se esperaba hasta ahora, aún tienen la Fecha FIFA de noviembre para medirse ante Paraguay y Uruguay con nuevos convocados para mejorar el nivel del equipo, esto confirmado por el propio Javier Aguirre después de los duelos de octubre.

El jugador de Rayados que quiere ir al Mundial

Ante esta posibilidad de cambiar jugadores hay un futbolista de Rayados que cree fielmente que podría llegar no sólo a ser uno de los convocados para los duelos amistosos, sino para llegar a la Copa del Mundo, pese a tener escasos 20 minutos en el torneo Apertura 2025, puesto que se siente confiado de poder hacerlo.

Se trata de Carlos Salcedo, el zaguero central de Monterrey reapareció después de una dura lesión que lo dejó fuera por meses, disputó 20 minutos entre los juegos ante FC Juárez y Cruz Azul, pero hasta el momento es todo. “Yo me veo en el Mundial 2026. No es arrogancia, es confianza y fe en mis capacidades”, confirmó Salcedo en conferencia de prensa.

Aunque el futbolista del conjunto regiomontano tiene la intención de disputar esta justa deportiva con el equipo nacional, hay que recalcar que el “Vasco” se ha limitado a llevar a los jugadores que casi no juegan con sus equipos, por lo que en esta ocasión se ve complicado que tan sólo con lo poco que ha jugado se gane un puesto inmediato.

A sus 32 años, tiene la esperanza de ser llamado, aunque todo dependerá de cómo cierre el torneo. El conjunto de Rayados es uno de los que pelea por el título y si es clave para la escuadra en un posible campeonato sí sería considerado, pero hay jugadores en Europa y nacionales que están peleando por ese puesto fuertemente.

