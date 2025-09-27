Es tendencia:
Buena noticia para Domènec Torrent: Carlos Salcedo volvió a jugar con Rayados tras la lesión

En la previa al partido ante Santos Laguna, el defensa central pudo sumar minutos por primera vez luego de su larga lesión.

Por Patricio Hechem

Domènec Torrent, el entrenador de Rayados
Rayados ya está listo para jugar esta noche contra Santos Laguna por la Jornada 11 del Apertura 2025. Monterrey viene de sufrir una derrota muy dura ante Toluca, rival con el que perdió por 6-2, y busca recuperarse este sábado con una victoria en el Gigante de Acero.

Por otro lado, unas horas antes de este partido, Domènec Torrent y todo Rayados recibió una gran noticia relacionada a Carlos Salcedo. Después de muchos meses de rehabilitación tras su lesión, el defensa volvió a sumar minutos para empezar a tomar ritmo.

José Antonio Noriega se disculpó con la afición de Rayados y envió contundente mensaje a la plantilla: “Es un resultado inadmisible”

Es evidente que Carlos Salcedo no volvió a jugar con el primer equipo de Monterrey sino que lo hizo con el Sub-21. El exfutbolista de FC Juárez fue titular en la victoria de Rayados por 2-1 ante Santos Laguna por la Jornada 11 del torneo de esta división menor.

Recordemos que Carlos Salcedo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero, en lo que fue su primer entrenamiento en el club tras su llegada desde FC Juárez. Ocho meses después de lo sucedido, el ‘Titán’ volvió a pisar un campo de juego.

Carlos Salcedo en el partido del Sub-21 (@Rayados)

De todos modos, a Carlos Salcedo todavía le faltan algunos días o semanas para reaparecer oficialmente con el conjunto de Domènec Torrent. El ‘Titán’ firmó con Rayados para darle variantes en la defensiva, pero la lesión lo mantuvo al margen durante mucho tiempo y dentro de poco podría empezar a contribuir.

Los problemas defensivos de Rayados

Monterrey ha tenido fragilidades en defensa en este comienzo de temporada. Más allá de los seis goles recibidos por parte de Toluca, el equipo de Domènec Torrent solo pudo mantener la valla invicta en 3 de los 10 partidos disputados en la Liga MX y es un aspecto a corregir y mejorar.

