Mientras Efraín Juárez gana 1,7 millones en Pumas UNAM, el salario que cobraría Matías Almeyda en Rayados

Matías Almeyda tendría uno de los contratos más altos de toda la Liga MX en su regreso al futbol mexicano con Rayados.

La Liga MX sigue moviendo cifras importantes no solo con futbolistas, sino también con entrenadores. En las últimas horas comenzó a hablarse del salario que tendría Matías Almeyda en Rayados, una cifra que lo colocaría entre los técnicos mejor pagados del futbol mexicano.

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Según información publicada por Récord, el entrenador argentino cobraría alrededor de 5 millones de dólares anuales en Monterrey. El argentino también tenía una importante oferta desde el futbol de Arabia Saudita.

La directiva regiomontana apostó fuerte por el “Pelado”, considerando que será el hombre encargado de reconstruir un proyecto que viene golpeado por los malos resultados y las constantes críticas al plantel, luego de una temporada para el olvido.

Del otro lado aparece Efraín Juárez, uno de los técnicos mexicanos con mayor crecimiento en la actualidad. El entrenador de Pumas UNAM percibe cerca de 1,7 millones de dólares por temporada y logró convertirse rápidamente en una pieza clave dentro del nuevo proyecto universitario.

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La campaña de Juárez en Pumas fue muy valorada dentro del futbol mexicano. El técnico logró llevar al equipo hasta la final de este torneo, devolviéndole competitividad y protagonismo a un club que venía atravesando años irregulares dentro de la Liga MX.

¿Cuándo juega Pumas?

El equipo universitario disputa el encuentro de ida este próximo jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 20:00 hs de la CDMX. Mientras que la vuelta se jugará en el CU el domingo próximo desde las 19:00 hs para definir al campeón.

En sintesis

El entrenador argentino Matías Almeyda cobraría cerca de 5 millones de dólares anuales en Monterrey.

cobraría cerca de 5 millones de dólares anuales en Monterrey. El director técnico mexicano Efraín Juárez percibe alrededor de 1,7 millones de dólares por temporada.

percibe alrededor de 1,7 millones de dólares por temporada. La Liga MX registra estas importantes cifras salariales dentro de los cuerpos técnicos de ambos clubes.