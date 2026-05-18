Matías Almeyda y su contrato con Rayados: salario, duración y detalles del acuerdo con Monterrey

Rayados de Monterrey ya cerró la llegada de Matías Almeyda como nuevo director técnico y el acuerdo ya está prácticamente definido. El entrenador argentino llegará en las próximas horas a la ciudad para firmar su contrato y comenzar una nueva etapa al frente del proyecto deportivo del club.
¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨— MedioTiempo (@mediotiempo) May 18, 2026
Matías Almeyda es el nuevo entrador de los Rayados de Monterrey
✅ Llega con un contrato de dos años
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El vínculo será por dos años de contrato, una de las condiciones que ambas partes terminaron de ajustar en las últimas conversaciones. La dirigencia apostó fuerte por su perfil para encabezar la reconstrucción del equipo tras una temporada para el olvido.
En lo económico, el acuerdo es impactante: se reveló que Rayados le ofreció un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, lo que lo convertiría en uno de los entrenadores mejor pagos de toda la Liga MX. Una apuesta fuerte que marca la magnitud del proyecto en Monterrey.
El “Pelado” también contaba con una importante oferta desde Arabia Saudita, que podía alejarlo de México, pero el esfuerzo económico del club regiomontano fue clave para convencerlo y cerrar su llegada.
Con Almeyda, Rayados no solo busca un cambio de entrenador, sino el inicio de un proyecto ambicioso que apunta a volver a competir por todo en el futbol mexicano y a nivel internacional, algo que tienen pendiente desde hace varias temporadas.
Los títulos de Almeyda en su carrera
Matías Almeyda nuevo DT de Rayados: cuándo llega, contrato y refuerzos que podrían acompañarlo en Monterrey
River Plate
- Primera B Nacional (2011–12)
Banfield
- Primera B Nacional (2013–14)
Chivas
- Liga MX: Clausura 2017
- Copa MX: Apertura 2015, Clausura 2017
- Supercopa MX: 2016
- CONCACAF Champions League: 2018
AEK Atenas
- Super League Grecia: 2022–23
- Copa de Grecia: 2022–23
En sintesis
- Matías Almeyda acordó su llegada como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey.
- El entrenador argentino firmará un vínculo por dos años de contrato con el club regiomontano.
- El acuerdo económico contempla un salario anual cercano a los 5 millones de dólares.