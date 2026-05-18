Matías Almeyda y su contrato con Rayados: salario, duración y detalles del acuerdo con Monterrey

Rayados de Monterrey ya cerró a Matías Almeyda como su nuevo entrenador y en las próximas horas llegará a la ciudad para firmar su contrato. Salario, duración y todos los detalles del acuerdo que lo convirtió en el elegido para encabezar el nuevo proyecto del club regio.

Rayados de Monterrey ya cerró la llegada de Matías Almeyda como nuevo director técnico y el acuerdo ya está prácticamente definido. El entrenador argentino llegará en las próximas horas a la ciudad para firmar su contrato y comenzar una nueva etapa al frente del proyecto deportivo del club.

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Matías Almeyda es el nuevo entrador de los Rayados de Monterrey



✅ Llega con un contrato de dos años



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El vínculo será por dos años de contrato, una de las condiciones que ambas partes terminaron de ajustar en las últimas conversaciones. La dirigencia apostó fuerte por su perfil para encabezar la reconstrucción del equipo tras una temporada para el olvido.

En lo económico, el acuerdo es impactante: se reveló que Rayados le ofreció un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, lo que lo convertiría en uno de los entrenadores mejor pagos de toda la Liga MX. Una apuesta fuerte que marca la magnitud del proyecto en Monterrey.

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El “Pelado” también contaba con una importante oferta desde Arabia Saudita, que podía alejarlo de México, pero el esfuerzo económico del club regiomontano fue clave para convencerlo y cerrar su llegada.

Con Almeyda, Rayados no solo busca un cambio de entrenador, sino el inicio de un proyecto ambicioso que apunta a volver a competir por todo en el futbol mexicano y a nivel internacional, algo que tienen pendiente desde hace varias temporadas.

Los títulos de Almeyda en su carrera

River Plate

Primera B Nacional (2011–12)

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Banfield

Primera B Nacional (2013–14)

Chivas

Liga MX: Clausura 2017

Copa MX: Apertura 2015, Clausura 2017

Supercopa MX: 2016

CONCACAF Champions League: 2018

AEK Atenas

Super League Grecia: 2022–23

Copa de Grecia: 2022–23

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