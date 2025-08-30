Rayados obtuvo una contundente victoria por 4-2 sobre Puebla por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX y se aseguró permanecer una fecha más en la cima de la tabla de posiciones. No obstante, en las últimas horas los focos se corrieron de lo deportivo tras un llamativo anuncio de Sergio Ramos sobre el futuro de su carrera.

No tuvo que ver con su carrera deportiva, sino con la musical. Y es que el defensa de 39 años anunció el estreno de su nueva canción: ‘Cibeles’. Este es el nombre que lleva la plaza en la que Real Madrid celebra sus títulos y, a juzgar por las imágenes que adelantó Ramos, la canción tendría que ver con su etapa en el Merengue.

“Mi historia, mi música”, escribió Sergio en el posteo en el que también publicó la fecha de estreno: este domingo 31 de agosto. El horario de lanzamiento será a las 12 pm (centro de México), por lo que estamos a horas de conocer esta nueva faceta del exitoso futbolista español.

Sergio Ramos ya había dado una pista de su nueva canción tras el triunfo de Rayados

Luego de vencer a Puebla, Sergio Ramos publicó en sus redes sociales: “Sexta victoria consecutiva en liga y nos vamos al parón de selecciones como líderes. ¡Vamosss! Ahora toca desconectar un poquito y disfrutar de buena música“. Esta última parte estuvo acompañado de un emoji de silencio y otro de sonrisa, algo que cobró sentido este sábado con el anuncio de su nueva canción.

Captura del posteo de @SergioRamos

Ahora, Rayados volverá al ruedo recién el 14 de septiembre por el parón internacional. Su regreso será en el partido contra Querétaro, en condición de visitante, por la Jornada 8 del Apertura 2025. Los Gallos Blancos están en el fondo de la tabla igualado en puntos con Puebla y Chivas, por lo que Monterrey tiene todos los números para llevarse nuevamente la victoria.