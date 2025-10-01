Sergio Ramos llegó al futbol mexicano después de una extensa trayectoria en Europa en la que ganó todo con el mejor equipo de toda la historia en donde es considerado leyenda. Su objetivo era enfrentar un reto completamente distinto en su carrera.

El histórico defensor del Real Madrid aceptó la propuesta de Rayados de Monterrey y desde su arribo no ha dejado de mostrarse agradecido con la institución, además de elogiar en varias ocasiones a la Liga MX, que lo sorprendió para bien.

El último fin de semana, el español volvió a ser protagonista en el duelo frente a Santos Laguna, en donde marcó dos goles que finalmente fueron anulados por decisión del VAR. La situación no le cayó nada bien a Ramos, quien dejó ver toda su molestia al término del encuentro.

El defensor no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes críticas hacia el arbitraje y también hacia la propia liga por lo sucedido. Sus palabras rápidamente generaron repercusión y encendieron la polémica en el futbol mexicano.

Tras lo sucedido, la Comisión Disciplinaria decidió tomar cartas en el asunto y determinó que Sergio Ramos debe recibir una sanción económica por sus declaraciones. Aunque todavía no hay cifras oficiales, en Fox Sports adelantaron que el castigo podría alcanzar hasta los 11 mil pesos mexicanos como máximo.

¿Qué había dicho Sergio Ramos?

El zaguero español se descargó así: “Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”.

