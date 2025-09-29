Rayados de Monterrey se recuperó rápidamente del golpazo que habían sufrido ante Toluca en el Nemesio Díez durante la semana pasada, luego de caer por 6-2, lo que significó perder un invicto de ocho partidos sin conocer la derrota en el torneo.

Los regios recibieron a Santos Laguna este sábado en el Gigante de Acero por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y se quedaron con un triunfo importante por 1-0 con gol de Lucas Ocampos que los deja muy bien parados para lo que viene.

Gracias a la victoria y la derrota de Cruz Azul por 2-0 en manos de Xolos de Tijuana, el equipo de Domènec Torrent es líder junto a los Diablos Rojos con 25 unidades y siguen siendo uno de los equipos que más posibilidades tiene de ser campeón.

En este último partido que disputaron, quién volvió a ser protagonista en Rayados fue Sergio Ramos. El futbolista español convirtió dos goles que lamentablemente para él fueron anulados, el primero por offside y el otro por una falta.

El defensor español no quedó para nada conforme con las decisiones arbitrales que se tomaron en el duelo ante los Guerreros y es por ese motivo que se descargó con un fuerte mensaje en redes sociales contra los árbitros y la liga mexicana.

¿Qué escribió Sergio Ramos en redes sociales?

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, expresó el ex Real Madrid.

