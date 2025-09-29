Rayados de Monterrey volvió a la victoria en el Apertura 2025 tras la durísima derrota por 6-2 en manos del Toluca. Los regios le ganaron por la mínima a Santos Laguna por la jornada 11 del certamen y son líderes junto a los Diablos Rojos.

ver también Alexis Vega mantiene una marca con Toluca que nadie en la Liga MX tiene y solo José Paradela se le acerca

El equipo de Domènec Torrent todavía tiene muchas cosas por mejorar si quiere aspirar al título, pero por el momento ha conseguido resultados más que positivos en la temporada. Suman ocho victorias, dos derrotas y un empate en 11 partidos.

En el duelo ante Santos Laguna en el Gigante de Acero, uno de los grandes protagonistas del día sábado fue Sergio Ramos. El defensor español marcó dos goles que fueron anulados a instancias del VAR, el primero por un offside y el segundo por una falta.

Publicidad

Publicidad

Además, también tuvo que ser asistido durante el partido por una fuerte patada que le dio Anthony Lozano, futbolista de los Guerreros, y ahora mostró cómo le quedó el rostro.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victoria de Tigres UANL y derrota de Cruz Azul

En sus redes sociales, el ex Real Madrid trajo tranquilidad a sus seguidores por el golpe y dijo que estaba todo bien: “A los que preguntáis, muchas gracias. Estamos bien, 4 puntitos en la ceja y una más para el recuerdo. ‘No quiero vida sin cicatrices’”.

Publicidad

Publicidad

Sergio Ramos arremetió contra la Liga MX

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, fueron las palabras del defensor que se mostró molesto por los goles anulados.