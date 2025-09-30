Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Los tres futbolistas más importantes de la historia de México según David Faitelson

El periodista abrió el debate en sus redes sociales tras hablar sobre los tres futbolistas que más se destacaron en la historia de México.

Por Ramiro Canessa

Faitelson elige a los mejores jugadores de la historia de México.
© Imago7Faitelson elige a los mejores jugadores de la historia de México.

A lo largo de la historia, México ha tenido varios futbolistas que se han destacado y que marcaron un antes y un después gracias al nivel que mostraron en el campo de juego. Cada generación ha aportado figuras que dejaron huella y generaron debates sobre quién merece ser considerado el mejor de todos los tiempos.

Publicidad
Mientras Julián Álvarez gana 7 millones en Atlético Madrid, el salario que cobra Lamine Yamal en Barcelona

ver también

Mientras Julián Álvarez gana 7 millones en Atlético Madrid, el salario que cobra Lamine Yamal en Barcelona

El debate sobre quién es el mejor futbolista mexicano sigue abierto y probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva, ya que cada uno tiene su propia opinión y dan sus fundamentos para aquella elección.

Recientemente, el periodista David Faitelson desató comentarios en redes sociales al revelar su selección de los tres jugadores más importantes de la historia de México. Su elección generó curiosidad y también algunas dudas entre los aficionados.

Para Faitelson, no hay discusión: el mejor de todos es Hugo Sánchez, seguido por Rafael Márquez en el segundo lugar. Sin embargo, el tercer puesto generó debate, ya que lo puso entre dos delanteros muy importantes: Javier “Chicharito” Hernández y Raúl Jiménez.

Publicidad
El mejor jugador del mundo según Fernando Torres: “No hay mucho más que decir”

ver también

El mejor jugador del mundo según Fernando Torres: “No hay mucho más que decir”

Faitelson eligió a los 3 mejores futbolistas mexicanos

“Mi ‘top 3’ de futbolistas mexicanos en la historia:
1.Hugo Sánchez
2. Rafael Márquez
3. ¿’Chicharito’ o Raúl Jiménez?”, expresó Faitelson en primer lugar.

“Raúl Jiménez ha hecho méritos para meterse en esta conversación. Actualmente se ha colocado en el top 50 de futbolistas extranjeros con más goles en Inglaterra. Está a solo 15 goles de superar a “Chicharito” como el segundo máximo goleador mexicano en Europa y a 9 goles de alcanzarlo como máximo anotador en la selección mexicana”, agregó.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 
MLB

¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 

Messi gana 12 millones en Inter Miami y el salario que cobra Vinícius en Real Madrid
Futbol Internacional

Messi gana 12 millones en Inter Miami y el salario que cobra Vinícius en Real Madrid

México vs. España: qué canal transmite EN VIVO el partido por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

México vs. España: qué canal transmite EN VIVO el partido por el Mundial Sub 20

¿A qué hora juegan México y España por el Mundial Sub 20 de la FIFA?
Mundial Sub 20

¿A qué hora juegan México y España por el Mundial Sub 20 de la FIFA?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo