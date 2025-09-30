A lo largo de la historia, México ha tenido varios futbolistas que se han destacado y que marcaron un antes y un después gracias al nivel que mostraron en el campo de juego. Cada generación ha aportado figuras que dejaron huella y generaron debates sobre quién merece ser considerado el mejor de todos los tiempos.

El debate sobre quién es el mejor futbolista mexicano sigue abierto y probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva, ya que cada uno tiene su propia opinión y dan sus fundamentos para aquella elección.

Recientemente, el periodista David Faitelson desató comentarios en redes sociales al revelar su selección de los tres jugadores más importantes de la historia de México. Su elección generó curiosidad y también algunas dudas entre los aficionados.

Para Faitelson, no hay discusión: el mejor de todos es Hugo Sánchez, seguido por Rafael Márquez en el segundo lugar. Sin embargo, el tercer puesto generó debate, ya que lo puso entre dos delanteros muy importantes: Javier “Chicharito” Hernández y Raúl Jiménez.

Faitelson eligió a los 3 mejores futbolistas mexicanos

“Mi ‘top 3’ de futbolistas mexicanos en la historia:

1.Hugo Sánchez

2. Rafael Márquez

3. ¿’Chicharito’ o Raúl Jiménez?”, expresó Faitelson en primer lugar.

“Raúl Jiménez ha hecho méritos para meterse en esta conversación. Actualmente se ha colocado en el top 50 de futbolistas extranjeros con más goles en Inglaterra. Está a solo 15 goles de superar a “Chicharito” como el segundo máximo goleador mexicano en Europa y a 9 goles de alcanzarlo como máximo anotador en la selección mexicana”, agregó.