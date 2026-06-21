Las Iguana y los Albiazules se enfrentan por un juego de preparación de cara a los objetivos del segundo semestre del 2026.

En el marco de un amistoso de preparación de cara al segundo semeste del 2026, Cancún FC y Rayados se enfrentan este domingo 21 de junio desde las 16:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Andrés Quintana Roo de la ciudad de Cancún.

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Del lado del equipo a cargo de Miguel Bravo, viene de ser semifinalista del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde cayó ante Tampico Madero con un global de 3-2, luego de perder 2-1 de visitante en la Ida e igualar 1-1 en la Vuelta en condición de local. Tendrá su primer amistoso de pretemporada.

Los hombres dirigidos por Matías Almeyda arriban luego de un Clausura 2026 de la Liga MX para el olvido, donde ni siquiera logró clasificarse entre los ocho mejores para ser parte de la Liguilla. Con solo 18 unidades, quedó 13° en la Fase Regular. También iniciará su pretemporada con este juego.

Listos para nuestro primer partido de preparación.👊🏼⚽



Sigue toda la información del encuentro por nuestras redes sociales.📲💙@POWERADE pic.twitter.com/8ijwdVjWz9 — Rayados (@Rayados) June 21, 2026

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¿Cómo ver Rayados vs. Cancún FC EN VIVO por televisión?

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y quien quiera ver el partido en México a través de la TV no lo podrán hacer por medio de ningún canal.

¿Cómo ver Rayados vs. Cancún FC EN VIVO por Internet?

En esta ocasión, los fanáticos tampoco podrán hacerlo por la vía de internet De esta manera, aquellos que quieran seguir el duelo de manera online deberán informarse con las redes sociales de los clubes.

¿Cuál es el próximo amistoso de Rayados?

Tras este compromiso, el cuadro regiomontano tiene pactado otro duelo amistoso pero recién el próximo viernes 3 de julio, cuando enfrente a Atlante. De todas manera, es posible que se agegue algún otro partido hasta el debut en el Apertura 2026 ante Santos Laguna el 18 de julio.