Rayados sufrió su primera derrota en el Apertura 2026. Ahora el equipo de Matías Almeyda juega frente a Atlas por la tercera jornada.

Matías Almeyda sufrió este domingo su primera derrota como entrenador de Rayados. Monterrey cayó por 2-1 frente a Necaxa en un partido por el Apertura 2026 en el que a los 20 minutos ya estaba con un hombre de menos luego de la expulsión de Stefan Medina.

Publicidad

Rayados aguantó el empate hasta el minuto 90, pero finalmente Necaxa consiguió el triunfo. Después del encuentro, Matías Almeyda reconoció errores graves en el balón parado y dijo que hay que seguir trabajando para que el equipo mejore.

Las declaraciones de Matías Almeyda

“Recién van dos partidos, se gana y se pierde y cuando se pierde, se ve, porque hay momentos que se pierden como hoy y, después, cuando se gana no digo nada. En dos partidos es difícil hacer un análisis de lo que tiene que ser esto. Creo que hay que trabajar”, comenzó el técnico argentino en conferencia de prensa.

“El partido quedó condicionado. Ahí remarcó la entrega que tuvo el equipo. Con 10 es muy difícil. Hay errores graves en el balón parado, es algo que lo hemos hablado, lo hemos trabajado en este corto tiempo y que es uno de los puntos que debemos mejorar rápidamente“, agregó Matías Almeyda.

Publicidad

Matías Almeyda saludando a Martín Varini (Getty Images)

“Me quedo con esa entrega, el compañerismo, la lucha, el saber que iban interpretando lo que pedíamos en el entretiempo. Por eso el segundo tiempo creo que fue mejor que nuestro primero. Supimos contrarrestar contragolpes y preocuparlos. Después no lo pudimos hacer”, concluyó el entrenador de Rayados.

Próximo partido de Rayados

Después de la derrota con Necaxa, ahora Matías Almeyda tendrá varios días para preparar el partido del próximo sábado frente a Atlas por la tercera jornada de la Liga MX. Y después comienza la Leagues Cup para Monterrey, torneo en el que se enfrenta con Orlando City, Inter Miami y Nashville.

Publicidad

En síntesis