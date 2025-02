La LigaMX va camino a ser una de las mejores del mundo. Los grandes jugadores que tuvieron un muy buen paso por Europa, están tomando la decisión de venir a jugar a México y eso le da un plus importante a la competición que está dando que hablar.

Hace unas semanas atrás, James Rodríguez tomó la decisión de dejar España y convertirse en nueva incorporación del León. El colombiano le dio un plus importante a los ”Verdiblancos” que hoy son líderes en soledad del Clausura 2025. Pero no fue el único que revolucionó el mercado mexicano ya que este jueves se oficializó la llegada del histórico defensor español,Sergio Ramos, a Rayados de Monterrey.

Después de algunas idas y vueltas, finalmente el futbolista con pasado en Real Madrid y PSG ya está listo para sumarse a las órdenes de Rayados de Monterrey y soñar en grande dado que tienen objetivos muy importantes en esta temporada como por ejemplo el Mundial de Clubes 2025 en el que compartirán grupo con Inter de Milán, River Plate y Urawa Red Diamonds.

Sergio Ramos dio una entrevista en el canal de Rayados y explicó los motivos que lo llevaron a elegir el fútbol mexicano después de toda una vida en el Viejo Continente: “Un poco la estructura del club, las ambiciones, los objetivos, es algo que al final a mí me aporta un equilibrio que era el que buscaba, porque creo que con Rayados me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando, que no me había ofrecido nadie”.

Además, confirmó que ya tenía algo de conocimiento de lo que era México, lo que es muy importante para que pueda adaptarse lo antes posible: “Conozco la cultura mucho de el país porque tengo muy buenos amigos en México, lo he visitado durante muchos años y bueno, era un mercado, un país que me atraía muchísimo”.

El salario que percibirá Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

Según informaron en el sitio 365Scores México, Sergio Ramos ganará un salario al estilo europeo dado que desde Rayados de Monterrey lo tentaron con una cifra importante que ronda los 5 millones de dólares por temporada, similar a lo que recibe James Rodríguez al año en León.

